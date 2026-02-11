Muncipal Elections: ఓటు వేసిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి.. ప్రశాంతంగా సాగుతున్న మున్సిపల్ పోలింగ్
Muncipal Elections: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పురపాలక సంఘాలు మరియు నగరపాలక సంస్థలకు పోలింగ్ ప్రశాంతంగా కొనసాగుతోంది.
Muncipal Elections: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పురపాలక సంఘాలు మరియు నగరపాలక సంస్థలకు పోలింగ్ ప్రశాంతంగా కొనసాగుతోంది. రాష్ట్రంలోని 7 నగరపాలక సంస్థల్లోని 412 డివిజన్లు, 116 పురపాలక సంఘాల్లోని 2,569 వార్డుల్లో అభ్యర్థుల భవితవ్యాన్ని ఓటర్లు తేల్చనున్నారు. ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభమైన ఓటింగ్ ప్రక్రియ సాయంత్రం 5 గంటల వరకు కొనసాగనుంది.
ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న ప్రముఖులు:
రాష్ట్ర పాలనా పగ్గాలు చేపట్టిన ముఖ్యనేతలు తమ సొంత ప్రాంతాల్లో ఓటు వేశారు:
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి: కొడంగల్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల పోలింగ్ కేంద్రంలో తన ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరూ ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియలో భాగస్వాములు కావాలని సీఎం పిలుపునిచ్చారు.
డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క: ఖమ్మం జిల్లా మధిర మున్సిపాలిటీలో ఓటు వేశారు.
టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్: నిజామాబాద్లో తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు.