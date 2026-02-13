  • Menu
Telangana Municipal Results 2026: మున్సిపల్ పోరులో ‘హస్తం’ జోరు: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ జైత్రయాత్ర.. పలుచోట్ల హంగ్ ఉత్కంఠ!

Highlights

Telangana Municipal Results 2026: తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల్లో అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకుంది.

Telangana Municipal Results 2026: తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల్లో అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకుంది. 123 మున్సిపల్ మరియు కార్పొరేషన్లకు జరిగిన ఎన్నికల్లో మెజారిటీ స్థానాలను గెలుచుకుని క్లీన్ స్వీప్ దిశగా దూసుకెళ్లింది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ తన పట్టున్న కొన్ని స్థానాలను కాపాడుకోగా, కొన్ని పట్టణాల్లో ఏ పార్టీకి మెజారిటీ రాక ‘హంగ్’ ఏర్పడింది.

పార్టీల వారీగా విజేతల వివరాలు:

పార్టీ పేరు

గెలుచుకున్న మున్సిపాలిటీలు

కాంగ్రెస్

నేరేడుచర్ల, హుజూర్‌నగర్‌, హాలియా, నందికొండ, చండూరు, భూత్పూర్‌, ధర్మపురి, భీంగల్‌, బిచ్కుంద, బాన్సువాడ, ఎల్లారెడ్డి, చొప్పదండి, సుల్తానాబాద్, మంథని, మరిపెడ, డోర్నకల్‌, అశ్వారావుపేట, నారాయణఖేడ్‌, స్టేషన్‌ ఘన్‌పూర్‌.

బీఆర్ఎస్

గడ్డపోతారం, ఇంద్రేశం, అయిజ, తొర్రూర్‌, సిరిసిల్ల (లీడ్‌లో ఉంది)

AIFB

వడ్డేపల్లి (సంచలన విజయం)

హంగ్

దేవరకద్ర, అలంపూర్‌, కోహీర్‌, కేసముద్రం.

కాంగ్రెస్ క్లీన్ స్వీప్: ధర్మపురి, హాలియా వంటి చోట్ల కాంగ్రెస్ ఏకపక్ష విజయాన్ని నమోదు చేసింది.

ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ సంచలనం: వడ్డేపల్లిలో 10 స్థానాలకు గాను 8 గెలుచుకుని ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ జయకేతనం ఎగురవేసింది.

హంగ్ ఉత్కంఠ: కేసముద్రం, అలంపూర్ వంటి చోట్ల కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ సమాన స్థానాల్లో గెలవడంతో ఇప్పుడు ఎక్స్-అఫీషియో ఓట్లు చైర్మన్ పీఠాన్ని నిర్ణయించనున్నాయి

