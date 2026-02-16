Karimnagar BJP Mayor Candidate: కరీంనగర్ మేయర్ అభ్యర్థిని ప్రకటించిన బీజేపీ
Karimnagar BJP Mayor Candidate: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మున్సిపల్ ఎన్నికల సందడి క్లైమాక్స్కు చేరుకుంది. రాష్ట్రంలోని 7 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, 116 మున్సిపాలిటీల్లో నూతనంగా ఎన్నికైన కార్పొరేటర్లు, కౌన్సిలర్ల ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం సోమవారం ఉదయం 11 గంటలకు ఘనంగా ప్రారంభమైంది. అనంతరం మధ్యాహ్నం 12:30 గంటల నుంచి అత్యంత కీలకమైన మేయర్లు, ఛైర్మన్ల ఎన్నిక ప్రక్రియను 'చేతులెత్తే' (Show of hands) పద్ధతిలో నిర్వహించనున్నారు.
కరీంనగర్లో బీజేపీ వ్యూహం:
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉత్కంఠ రేపుతున్న కరీంనగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మేయర్ అభ్యర్థిని బీజేపీ అధిష్ఠానం ఖరారు చేసింది. మేయర్ అభ్యర్థిగా కొలగాని శ్రీనివాస్, డిప్యూటీ మేయర్ అభ్యర్థిగా సునీల్రావు పేర్లను పార్టీ ప్రతిపాదించింది. ఈ మేరకు ఇప్పటికే ఎన్నికల అధికారికి సమాచారం అందించారు.
మక్తల్లో కాంగ్రెస్ జోరు:
మహబూబ్నగర్ జిల్లా మక్తల్ మున్సిపాలిటీపై కాంగ్రెస్ పార్టీ తన పట్టును నిరూపించుకుంది. మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థిగా వాకిటి మానస, వైస్ ఛైర్మన్గా బాయికాటి శైవిరెడ్డి పేర్లను పార్టీ అధికారికంగా ప్రకటించింది.
ఎన్నికల షెడ్యూల్ ఇలా:
ఉదయం 11:00 గంటలకు: కార్పొరేటర్లు, కౌన్సిలర్ల ప్రమాణ స్వీకారం.
మధ్యాహ్నం 12:30 గంటలకు: మేయర్లు, ఛైర్మన్ల ఎంపిక కోసం ప్రత్యేక సమావేశం.
అనంతరం: ఎన్నికైన ప్రతినిధులతో బాధ్యతల స్వీకరణ.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రధాన పార్టీలైన కాంగ్రెస్, బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ తమ అభ్యర్థులను ఖరారు చేస్తూ ఎన్నికల అధికారులకు బి-ఫారాలను అందజేస్తున్నాయి. కొన్ని చోట్ల స్వతంత్ర అభ్యర్థులు కింగ్ మేకర్లుగా మారే అవకాశం ఉండటంతో రాజకీయ వాతావరణం వేడెక్కింది.