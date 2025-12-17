  • Menu
ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్లను కొట్టివేసిన స్పీకర్‌

తెలంగాణ అసెంబ్లీలో ఫిరాయింపుల అంశంపై దాఖలైన అనర్హత పిటిషన్లపై స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ కీలక తీర్పు వెల్లడించారు.

అనర్హత వేటు వేయడానికి సంబంధించి పిటిషనర్లు సరైన ఆధారాలు సమర్పించలేదని స్పీకర్ స్పష్టం చేశారు. ఎమ్మెల్యేలు తెల్లం వెంకట్రావు, బండ్ల కృష్ణమోహన్‌రెడ్డి, గూడెం మహిపాల్‌రెడ్డి, ప్రకాశ్‌గౌడ్‌, అరికెపూడి గాంధీలు ఇతర పార్టీల్లో చేరినట్లు నిరూపించే బలమైన సాక్ష్యాధారాలు లభించలేదని ఆయన వెల్లడించారు.

బీఆర్ఎస్ తరపున గెలిచిన ఈ ఎమ్మెల్యేలు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారని, వారిపై రాజ్యాంగంలోని పదో షెడ్యూల్ ప్రకారం చర్యలు తీసుకోవాలని గతంలో పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి. దీనిపై సుదీర్ఘ విచారణ మరియు పరిశీలన అనంతరం, ఆరోపణల్లో తగిన ప్రాథమిక ఆధారాలు లేవని పేర్కొంటూ స్పీకర్ ఈ పిటిషన్లను వీగిపోయేలా చేశారు. ఈ నిర్ణయంతో సదరు ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలకు పెద్ద ఊరట లభించినట్లయింది.

