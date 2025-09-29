  • Menu
Telangana Local Body Elections: మోగిన స్థానిక ఎన్నికల నగారా.. షెడ్యూల్‌ ఇదే..!

Highlights

Telangana Local Body Elections: తెలంగాణలో స్థానిక ఎన్నికలకు షెడ్యూల్ విడుదలైంది.

Telangana Local Body Elections: తెలంగాణలో స్థానిక ఎన్నికలకు షెడ్యూల్ విడుదలైంది. రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ (SEC) రాణి కుముదిని ఈ వివరాలను ప్రకటించారు. మొత్తం ఐదు దశల్లో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ, గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.

ఎన్నికల షెడ్యూల్ వివరాలు:

ఎంపీటీసీ & జడ్పీటీసీ ఎన్నికలు:

నామినేషన్ల స్వీకరణ: అక్టోబర్ 9 నుంచి

మొదటి దశ పోలింగ్: అక్టోబర్ 23

రెండవ దశ పోలింగ్: అక్టోబర్ 27

ఓట్ల లెక్కింపు: నవంబర్ 11

గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు:

మొదటి దశ పోలింగ్: అక్టోబర్ 31

రెండవ దశ పోలింగ్: నవంబర్ 4

మూడవ దశ పోలింగ్: నవంబర్ 8

ఓట్ల లెక్కింపు: పోలింగ్ జరిగిన రోజే లెక్కింపు ఉంటుంది.

ఎన్నికలు జరిగే స్థానాలు:

జిల్లాలు: 31

మండలాలు: 565

ఎంపీటీసీ స్థానాలు: 5,749

జడ్పీటీసీ స్థానాలు: 565

గ్రామ పంచాయతీలు: 12,733

వార్డులు: 1,12,288



