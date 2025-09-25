Liquor Shops: కొత్త మద్యం దుకాణాలకు రేపట్నుంచి దరఖాస్తులు
Highlights
Liquor Shops: తెలంగాణలో కొత్త మద్యం దుకాణాల (లిక్కర్ షాపులు) కేటాయింపు ప్రక్రియ మరియు షెడ్యూల్కు సంబంధించిన మార్గదర్శకాలను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది.
Liquor Shops: తెలంగాణలో కొత్త మద్యం దుకాణాల (లిక్కర్ షాపులు) కేటాయింపు ప్రక్రియ మరియు షెడ్యూల్కు సంబంధించిన మార్గదర్శకాలను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. ఎక్సైజ్ శాఖ జారీ చేసిన మార్గదర్శకాల ప్రకారం, కొత్త మద్యం దుకాణాల కోసం దరఖాస్తులను రేపటి నుండి స్వీకరించనున్నారు. ఈ కొత్త లైసెన్సులు రెండేళ్ల కాలానికి (డిసెంబర్ 1, 2025 నుండి నవంబర్ 30, 2027 వరకు) చెల్లుబాటు అవుతాయి.
ముఖ్య వివరాలు:
కొత్త మద్యం దుకాణం లైసెన్స్ కోసం దరఖాస్తు రుసుమును రూ. 3 లక్షలుగా నిర్ణయించారు. ఎక్సైజ్ చట్టం 1968 ప్రకారం గతంలో శిక్ష పడిన వ్యక్తులు ఎవరైనా ఈ మద్యం దుకాణాలను పొందేందుకు అనర్హులుగా ప్రకటించారు. ఈ కేటాయింపుల ద్వారా తెలంగాణ ప్రభుత్వం మద్యం దుకాణాల నిర్వహణలో పారదర్శకత, నిబంధనలను కఠినంగా అమలు చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
Next Story