Kavitha: సామాజిక చైతన్యం కోసమే జాగృతి జనం బాట
Kavitha: తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత 'జాగృతి జనం బాట' యాత్ర పోస్టర్ను హైదరాబాద్లో ఆవిష్కరించారు. ఈ యాత్రను సామాజిక చైతన్యం కోసమే చేపడుతున్నట్లు ఆమె స్పష్టం చేశారు.
ఆవిష్కరించిన పోస్టర్పై తెలంగాణ తల్లి మరియు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ చిత్రాలు మాత్రమే ఉండటంపై ఆమె వివరణ ఇచ్చారు. "దారులు వేరైనప్పుడు (రాజకీయంగా) కేసీఆర్ గారి ఫోటో వాడటం సరికాదని భావించాం," అని ఆమె తెలిపారు. ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే బాగుంటుందనే లక్ష్యంతో అనేక మంది ప్రాణత్యాగం చేశారని ఆమె గుర్తు చేశారు.
యాత్ర వివరాలు:
కవిత తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ యాత్ర నాలుగు నెలల పాటు కొనసాగుతుంది. ఈ యాత్రలో భాగంగా ప్రజలందరి సలహాలు, సూచనలను స్వీకరిస్తామని వివరించారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజలు చాలా తెలివైన వారని, వారికి అన్ని విషయాలు తెలుసని ఆమె పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా యువత, మహిళలను మరింత చైతన్యవంతులను చేస్తామని కవిత ధీమా వ్యక్తం చేశారు.