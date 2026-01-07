  • Menu
Home  > తెలంగాణ

Telangana High Court: భార్య వంట చేయట్లేదని విడాకులు కోరిన భర్త.. తెలంగాణ హైకోర్టు ఏమన్నదంటే

Telangana High Court: భార్య వంట చేయట్లేదని విడాకులు కోరిన భర్త.. తెలంగాణ హైకోర్టు ఏమన్నదంటే
x

Telangana High Court: భార్య వంట చేయట్లేదని విడాకులు కోరిన భర్త.. తెలంగాణ హైకోర్టు ఏమన్నదంటే

Highlights

భార్య వంట చేయడం లేదని, ఇంటి పనులు సరిగా చేయడం లేదని పేర్కొంటూ విడాకులు కోరిన భర్త పిటిషన్‌ను తెలంగాణ హైకోర్టు తిరస్కరించింది.

భార్య వంట చేయడం లేదని, ఇంటి పనులు సరిగా చేయడం లేదని పేర్కొంటూ విడాకులు కోరిన భర్త పిటిషన్‌ను తెలంగాణ హైకోర్టు తిరస్కరించింది. భార్యాభర్తలిద్దరూ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నప్పుడు, కేవలం ఇంటిపనుల అంశాన్ని ‘క్రూరత్వం’గా పరిగణించలేమని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది.

ఈ కేసును విచారించిన జస్టిస్ మౌసమీ భట్టాచార్య, జస్టిస్ నగేశ్ భీమపాకలతో కూడిన ధర్మాసనం, మారుతున్న సామాజిక పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఉద్యోగం చేసే భార్య ఇంటిపనులు చేయకపోవడం ఒక్కటే కారణంగా వివాహ బంధాన్ని రద్దు చేయడం సాధ్యం కాదని స్పష్టంగా తెలిపింది.

కేసు వివరాలు ఇవే..

హైదరాబాద్‌లోని ఎల్‌బీ నగర్‌కు చెందిన ఓ వ్యక్తి, తన భార్య వంట చేయడం లేదని, ఇంటి పనులు నిర్వహించడంలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తోందని, అలాగే తన తల్లికి సహాయం చేయడం లేదని ఆరోపిస్తూ విడాకుల కోసం కోర్టును ఆశ్రయించాడు. ఈ కారణాలతో తాను మానసిక వేధింపులకు గురవుతున్నానని పేర్కొన్నాడు.

అయితే కింది కోర్టు ఈ పిటిషన్‌ను తిరస్కరించింది. దీంతో భర్త హైకోర్టులో అప్పీల్ దాఖలు చేశాడు.

హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు

ఈ పిటిషన్‌పై విచారణ జరిపిన ధర్మాసనం, దంపతులిద్దరి పనివేళలను పరిశీలించింది. భర్త మధ్యాహ్నం 1 గంట నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు, భార్య ఉదయం 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నట్లు గుర్తించింది.

ఇద్దరూ ఉద్యోగాలు చేస్తున్న సందర్భంలో, ఇంటి పనుల విషయంలో ఒకరిపై ఒకరు ఆరోపణలు చేయడం సహేతుకం కాదని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. అలాగే గర్భస్రావం అనంతరం కోలుకునేందుకు భార్య పుట్టింటికి వెళ్లడాన్ని కూడా క్రూరత్వంగా పరిగణించలేమని స్పష్టం చేసింది.

భర్త అప్పీల్ తిరస్కరణ

భర్త చేసిన ఆరోపణల్లో వైవాహిక బంధాన్ని రద్దు చేసేంత తీవ్రమైన కారణాలు లేవని తేల్చిన హైకోర్టు, అతని అప్పీలును కొట్టివేసింది. ఆధునిక సమాజంలో భార్యాభర్తలు బాధ్యతలను పాతకాలపు ఆలోచనలతో కాకుండా, పరస్పర అవగాహనతో సమానంగా పంచుకోవాలని ధర్మాసనం హితవు పలికింది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick