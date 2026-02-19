జీహెచ్ఎంసీ విభజనపై హైకోర్టు కీలక ఆదేశం: కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు నోటీసులు.. ఆ మూడు వారాలే కీలకం!
Telangana High Court: గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (GHMC) పునర్విభజన వ్యవహారం ఇప్పుడు న్యాయస్థానానికి చేరింది.
Telangana High Court: గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (GHMC) పునర్విభజన వ్యవహారం ఇప్పుడు న్యాయస్థానానికి చేరింది. నగరాన్ని మూడు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లుగా విభజిస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవో నంబర్ 55పై తెలంగాణ హైకోర్టు గురువారం (ఫిబ్రవరి 19) విచారణ చేపట్టింది. ఈ సందర్భంగా కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ధర్మాసనం నోటీసులు జారీ చేస్తూ, మూడు వారాల్లోగా కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని ఆదేశించింది.
విభజన చట్టవిరుద్ధమా?
2027లో జరగనున్న దేశవ్యాప్త జనగణన (Census-2027) నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం 'జూరిస్డిక్షనల్ ఫ్రీజ్' (పరిధుల మార్పుపై నిషేధం) అమలులో ఉందని, ఈ సమయంలో మున్సిపల్ సరిహద్దులను మార్చడం చట్టవిరుద్ధమని దరం గురువ రెడ్డి అనే వ్యక్తి హైకోర్టులో రిట్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం విధించిన నిబంధనలకు విరుద్ధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ విభజన చేపట్టిందని, దీనిపై స్టే విధించాలని ఆయన కోరారు. ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ అపరేషన్ కుమార్ సింగ్ ధర్మాసనం ఈ పిటిషన్ను విచారించి, తదుపరి చర్యలకు ముందు ప్రభుత్వ వివరణ కోరింది.
ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన మూడు కార్పొరేషన్లు:
పరిపాలనా సంస్కరణల్లో భాగంగా హైదరాబాద్ను ప్రభుత్వం ఈ క్రింది విధంగా విభజించాలని నిర్ణయించింది:
GHMC (గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్)
CMC (సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్)
MMC (మల్కాజ్గిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్)
మొత్తం 27 మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లను విలీనం చేస్తూ నగర విస్తీర్ణాన్ని 2వేల చదరపు కిలోమీటర్లకు పెంచి, దేశంలోనే అతిపెద్ద నగరంగా మార్చాలని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. 2007లో వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి హయాంలో జీహెచ్ఎంసీ ఏర్పాటైన తర్వాత జరుగుతున్న అతిపెద్ద మార్పు ఇదే కావడం గమనార్హం.
ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై బీఆర్ఎస్, బీజేపీలు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ లేకుండా ఏకపక్షంగా వార్డుల డీలిమిటేషన్ చేయడంపై ప్రతిపక్షాలు మండిపడుతున్నాయి. అయితే, ప్రజలకు మెరుగైన మౌలిక సదుపాయాలు మరియు వేగవంతమైన సేవలు అందించేందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేస్తోంది.
హైకోర్టులో తదుపరి విచారణ కౌంటర్ దాఖలైన అనంతరం జరగనుంది. కోర్టు తీర్పును బట్టి 'గ్రేటర్' భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉండటంతో సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.