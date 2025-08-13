Telangana Heavy Rains Alert: వచ్చే 72 గంటలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి – సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆదేశాలు
తెలంగాణలో భారీ వర్షాల హెచ్చరికల నేపథ్యంలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి అధికారులకు వచ్చే 72 గంటలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ప్రాణాలు, ఆస్తులు, పశువులను రక్షించేందుకు సెలవులు రద్దు చేసి జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వచ్చే 72 గంటల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ హెచ్చరించిన నేపథ్యంలో, అన్ని అధికారులు మరియు సిబ్బంది పూర్తి అప్రమత్తత పాటించాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ఆదేశించారు.
మంగళవారం సాయంత్రం బంజారాహిల్స్లోని కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ నుంచి, అన్ని శాఖల ఉన్నతాధికారులు మరియు జిల్లా కలెక్టర్లతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన సీఎం, ప్రాణ, ఆస్తి, పశుసంపద నష్టం జరగకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
లోతట్టు ప్రాంతాలు, పశు కాపరులకు ముందస్తు హెచ్చరికలు
సీఎం రేవంత్రెడ్డి, పశువులు, గొర్రెలు, మేకల కాపరులు వాగుల్లో చిక్కుకోకుండా ముందుగానే అప్రమత్తం చేయాలని, ఎప్పటికప్పుడు స్థానిక సమాచారాన్ని సేకరించి, పరిస్థితులను అంచనా వేయాలని సూచించారు.
నిరవధిక సమాచార మార్పిడి – అత్యవసర చర్యలు
- రెండు గంటల్లోనే భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న ఉదాహరణలు ఉన్నందున, ప్రతి సమస్యపై నిరవధిక సమాచార మార్పిడి ఉండాలని సీఎం అన్నారు.
- అతి భారీ వర్షాలు వచ్చే జిల్లాలకు సీనియర్ అధికారులను ప్రత్యేకాధికారులుగా నియమించాలి.
- అన్ని శాఖల అధికారులకు, సిబ్బందికి సెలవులు రద్దు చేశారు.
- వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలకు సహాయక బృందాలను ముందుగానే పంపాలి.
- అవసరమైతే హెలికాప్టర్లు, సైన్యం సహాయం తీసుకునేలా ఏర్పాట్లు చేయాలి.
- విద్యుత్ శాఖ, వైద్యారోగ్య శాఖ 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండాలి.
- గర్భిణులను తక్షణమే తరలించేందుకు అంబులెన్స్లు సిద్ధంగా ఉంచాలి.
- కలెక్టర్లు విపత్తు నిధులను స్థానిక సహాయ చర్యలకు వినియోగించాలి.
ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, ప్రజల భద్రత
హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, రాచకొండ పోలీస్ కమిషనర్లు సమన్వయంతో పని చేయాలని సీఎం సూచించారు.
- GHMC పరిధిలో నీటి ముంపు ప్రమాదం ఉన్న ప్రాంతాలకు ప్రజలు వెళ్లకుండా ట్రాఫిక్ను మళ్లించాలి.
- రోడ్లపై వీలైనంత తక్కువ ట్రాఫిక్ ఉండేలా చూడాలి.
- మీడియా భయానక వాతావరణం సృష్టించకుండా, నిజమైన సమాచారం మాత్రమే అందించాలి.
ఈ సమీక్షలో మంత్రులు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, దుద్దిళ్ల శ్రీధర్బాబు, కోమటిరెడ్డి వెంకట్రెడ్డి, పొన్నం ప్రభాకర్, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కె. రామకృష్ణారావు, డీజీపీ జితేందర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.