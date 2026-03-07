Telangana Heatwave Alert: రాష్ట్రంలో నిప్పుల కొలిమి.. ఈ ఏడాది రికార్డు స్థాయి ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే ఛాన్స్!
Telangana Heatwave Alert: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ ఏడాది వేసవి కాలం ముందస్తుగానే తన ప్రతాపాన్ని చూపిస్తోంది.
Telangana Heatwave Alert: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ ఏడాది వేసవి కాలం ముందస్తుగానే తన ప్రతాపాన్ని చూపిస్తోంది. మార్చి ప్రథమార్ధంలోనే ఎండలు మండుతుండటంతో ప్రజలు బెంబేలెత్తిపోతున్నారు. రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు అప్పుడే 40 డిగ్రీల మార్కును దాటడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక:
గతేడాదితో పోలిస్తే ఈసారి ఎండల తీవ్రత చాలా అధికంగా ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ (IMD) స్పష్టం చేసింది. సాధారణంగా ఏప్రిల్, మే నెలల్లో ఉండే ఉష్ణోగ్రతలు ఈసారి మార్చిలోనే నమోదవుతున్నాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం ఈ ఏడాది చోటుచేసుకున్న అధిక వర్షపాతం మరియు విపరీతమైన చలి తీవ్రత అని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. వాతావరణ మార్పుల ప్రభావంతో భూమి త్వరగా వేడెక్కుతోందని పేర్కొన్నారు.
అప్రమత్తంగా ఉండాలి:
పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతల దృష్ట్యా చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు మరియు గర్భిణీలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుండి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రాకపోవడమే మంచిదని హెచ్చరిస్తున్నారు.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు:
వడదెబ్బ తగలకుండా తగినన్ని నీళ్లు, కొబ్బరి నీళ్లు, మజ్జిగ తీసుకోవాలి.
బయటకు వెళ్లేటప్పుడు గొడుగు, టోపీ లేదా కండువా వెంట ఉంచుకోవాలి.
నూలు దుస్తులు ధరించడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి.
వచ్చే రెండు వారాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు మరికొన్ని డిగ్రీలు పెరిగే అవకాశం ఉందని, వడగాల్పులు కూడా వీచే ప్రమాదం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం అంచనా వేస్తోంది.