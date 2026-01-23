రేషన్ కార్డు దారులకు గుడ్ న్యూస్.. సన్న బియ్యంతో పాటు మరిన్ని సరుకులు..
తెలంగాణలోని రేషన్ కార్డు దారులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం త్వరలోనే తీపి కబురు అందించబోతోంది.
తెలంగాణలోని రేషన్ కార్డు దారులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం త్వరలోనే తీపి కబురు అందించబోతోంది. ఇప్పటివరకు ఇస్తున్న బియ్యంతో పాటు, త్వరలో సన్న బియ్యం మరియు అదనంగా మరికొన్ని నిత్యావసర సరుకులను రేషన్ దుకాణాల ద్వారా పంపిణీ చేసేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. ఈ విషయాన్ని రాష్ట్ర పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అధికారికంగా వెల్లడించారు.
25 ఏళ్ల రికార్డు బ్రేక్.. ధాన్య సేకరణలో సరికొత్త చరిత్ర తెలంగాణ వ్యవసాయ రంగం వానాకాలం సీజన్లో ప్రభంజనం సృష్టించిందని మంత్రి తెలిపారు. ఈ ఖరీఫ్ సీజన్లో ఏకంగా 70.82 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని సేకరించినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. గత 25 ఏళ్లలో ఇదే అత్యధిక సేకరణ కావడం విశేషం. ఇందులో సగానికి పైగా (38.37 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు) సన్న రకం ధాన్యం ఉండటం గమనార్హం. రైతులకు ప్రభుత్వం కల్పిస్తున్న భరోసా, గిట్టుబాటు ధర వల్లే ఈ అద్భుత ఫలితాలు సాధ్యమయ్యాయని మంత్రి విశ్లేషించారు.
రైతు ఖాతాల్లోకి రూ. 17,018 కోట్లు ఈ సీజన్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 14.21 లక్షల మంది రైతుల నుంచి ధాన్యం కొనుగోలు చేసి, నేరుగా వారి బ్యాంకు ఖాతాల్లోనే రూ. 17,018 కోట్లు జమ చేసినట్లు మంత్రి తెలిపారు. సన్న బియ్యం సాగు చేసిన రైతులకు క్వింటాకు రూ. 500 బోనస్ కింద ఇప్పటివరకు రూ. 1,425 కోట్లు చెల్లించామన్నారు. ధాన్య సేకరణలో నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రథమ స్థానంలో నిలవగా, నల్గొండ మరియు కామారెడ్డి జిల్లాలు తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నాయి.
కీలక నిర్ణయాలు:
గోదాముల విస్తరణ: పెరిగిన ధాన్యం నిల్వల దృష్ట్యా, పీపీపీ పద్ధతిలో కొత్త గోదాముల నిర్మాణం చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు.
మిల్లర్లకు హెచ్చరిక: నిబంధనలు ఉల్లంఘించే డిఫాల్టర్ మిల్లులకు వచ్చే యాసంగిలో ధాన్యం కేటాయింపులు ఉండవని కఠిన హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
ఎగుమతులకు ప్రోత్సాహం: తెలంగాణ బియ్యాన్ని ఇతర రాష్ట్రాలు మరియు విదేశాలకు ఎగుమతి చేసే మిల్లులకు ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
సంక్రాంతి పండుగ వేళ రైతుల ముఖాల్లో చిరునవ్వు చూడటమే తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేశారు.