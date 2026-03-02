గల్ఫ్లో ఉన్న తెలంగాణ పౌరుల కోసం ఢిల్లీలో కంట్రోల్ రూమ్
ఇజ్రాయెల్ - ఇరాన్ దేశాల మధ్య యుద్ధం తీవ్రరూపం దాల్చుతున్న నేపథ్యంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం హై అలర్ట్ ప్రకటించింది. గల్ఫ్ దేశాల్లో ఉపాధి నిమిత్తం వెళ్లిన వేలాది మంది తెలంగాణ పౌరుల భద్రతపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, వారిని ఆదుకునేందుకు తక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
ఢిల్లీలోని తెలంగాణ భవన్లో కంట్రోల్ రూమ్:
గల్ఫ్లో చిక్కుకున్న తెలంగాణ వాసులకు సాయం అందించేందుకు ఢిల్లీలోని తెలంగాణ భవన్లో ప్రత్యేక కంట్రోల్ రూమ్ను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. ఇక్కడ అధికారులు 24 గంటల పాటు అందుబాటులో ఉండి, బాధితుల నుంచి వచ్చే సమాచారాన్ని సేకరిస్తారు.
ప్రభుత్వ చర్యలు - సమన్వయం:
భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ (MEA) మరియు గల్ఫ్ దేశాల్లోని భారత రాయబార కార్యాలయాలతో తెలంగాణ అధికారులు నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు. గల్ఫ్ దేశాల్లో పరిస్థితులు విషమిస్తే, అక్కడ ఉన్న తెలంగాణ పౌరులను వీలైనంత త్వరగా స్వదేశానికి తీసుకువచ్చేందుకు ప్రత్యేక కార్యాచరణ సిద్ధం చేశారు.
గల్ఫ్లో ఉన్న వారు లేదా వారి కుటుంబ సభ్యులు ఏదైనా అత్యవసర సాయం కోసం ఢిల్లీలోని కంట్రోల్ రూమ్ను సంప్రదించవచ్చని అధికారులు సూచించారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి స్వయంగా ఈ పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నారు. గల్ఫ్ దేశాల్లోని తెలంగాణ బిడ్డలందరూ సురక్షితంగా ఉండేలా చూడటమే తమ ప్రాధాన్యతని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
24×7 కంట్రోల్ రూమ్ ఫోన్ నంబర్లు
+919871999044
+919958322143
+919910014749
+919643723157