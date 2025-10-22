  • Menu
రేపు తెలంగాణ కేబినెట్ భేటీ

రేపు తెలంగాణలో కేబినెట్ భేటీ నిర్వహించనున్నారు. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు సీఎం సారథ్యంతో జరిగే ఈ సమావేశంలో సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టు ఆదేశాలు, అధికారుల కమిటీ నివేదికపై చర్చ జరుగనుంది. ముఖ్యంగా బీసీ రిజర్వేషన్లపై తదుపరి చర్యలపై నిర్ణయం తీసుకోవడం, 42 శాతం రిజర్వేషన్ల అమలు సాధ్యాసాధ్యాలు, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు వెళ్లాలా అనే అంశాలను కేబినెట్ చర్చించనుంది.

