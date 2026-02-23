Telangana Cabinet Meeting: రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన నేడు తెలంగాణ కేబినెట్ భేటీ.. ఎన్నికల నగారా మోగేనా?
Telangana Cabinet Meeting Today: ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన నేడు (ఫిబ్రవరి 23, 2026) తెలంగాణ మంత్రివర్గం సమావేశం కానుంది. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు సచివాలయంలో ప్రారంభం కానున్న ఈ భేటీలో పలు కీలక మరియు విధానపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
అసెంబ్లీ సమావేశాల నిర్వహణ:
రాష్ట్ర బడ్జెట్ మరియు ఇతర కీలక బిల్లుల నేపథ్యంలో అసెంబ్లీ సమావేశాల నిర్వహణపై ఈ సమావేశంలో ప్రధానంగా చర్చించనున్నారు. ఏ తేదీ నుండి సభను ప్రారంభించాలి, ఎన్ని రోజుల పాటు నిర్వహించాలనే అంశంపై మంత్రివర్గం ఒక నిర్ణయానికి రానుంది.
ఎన్నికల నగారా:
రాష్ట్రంలో పెండింగ్లో ఉన్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది.
GHMC ఎన్నికలు: గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల సన్నద్ధత.
MPTC, ZPTC ఎన్నికలు: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మండల, జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికల నిర్వహణపై మంత్రులతో సీఎం చర్చించనున్నారు.
వీటితో పాటు రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి, సంక్షేమ పథకాల అమలు, మరియు పరిపాలనా పరమైన ఇతర ముఖ్య అంశాలు కూడా ఈ సమావేశం ఎజెండాలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఎన్నికల ఏడాదికి చేరువ అవుతున్న తరుణంలో ఈ కేబినెట్ భేటీ అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.