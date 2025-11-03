Chevella Road Accident: చేవెళ్ల ఘటన.. మృతుల కుటుంబాలకు రూ.5 లక్షల చొప్పున ప్రకటన
Chevella Road Accident: రంగారెడ్డి జిల్లా, చేవెళ్ల మండలంలో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది.
Chevella Road Accident: రంగారెడ్డి జిల్లా, చేవెళ్ల మండలంలో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఈ ఘటనపై విచారణకు ఆదేశించినట్లు రాష్ట్ర మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు. అలాగే, మృతులు మరియు క్షతగాత్రులకు ఆర్థిక సహాయాన్ని కూడా ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. క్షతగాత్రులను పరామర్శించేందుకు చేవెళ్ల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వెళ్లిన అనంతరం మంత్రి ప్రభాకర్ మీడియాతో మాట్లాడారు.
మంత్రి ప్రకటించిన పరిహారం వివరాలు
ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన కుటుంబాలను ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా ఆదుకుంటుందని మంత్రి భరోసా ఇచ్చారు.
మృతుల కుటుంబాలకు: రూ. 5 లక్షల చొప్పున పరిహారం.
క్షతగాత్రులకు: రూ. 2 లక్షల చొప్పున ఆర్థిక సహాయం.
ప్రమాదంలో గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించినట్లు మంత్రి తెలిపారు.
ఈ బస్సు ప్రమాదంలో 19 మంది చనిపోయినట్లు మంత్రి ధృవీకరించారు. మృతదేహాలకు పోస్టుమార్టం ప్రక్రియ చేవెళ్ల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో జరుగుతోంది. 10 మంది మహిళలు, 8 మంది పురుషులు, మరియు ఒక చిన్నారి ఉన్నారు. ఇప్పటివరకు 13 మృతదేహాలను గుర్తించినట్లు, వారి కుటుంబ సభ్యులకు పోలీసులు సమాచారం అందించినట్లు మంత్రి తెలిపారు. ప్రమాదానికి దారి తీసిన పరిస్థితులపై విచారణకు ఆదేశించినట్లు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ స్పష్టం చేశారు.