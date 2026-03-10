Telangana Budget 2026: పల్లెలకు పండుగ.. మహిళలకు నజరానా! భట్టి విక్రమార్క బడ్జెట్ కసరత్తు
Telangana Budget 2026: తెలంగాణ రాష్ట్ర రాబోయే బడ్జెట్ రూపకల్పనలో భాగంగా ప్రభుత్వం కసరత్తు వేగవంతం చేసింది. ఉప ముఖ్యమంత్రి మరియు ఆర్థిక మంత్రి భట్టి విక్రమార్క ఆధ్వర్యంలో బడ్జెట్ సన్నాహక సమావేశం మంగళవారం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో మంత్రి సీతక్కతో కలిసి పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి, మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖలపై ఆయన విస్తృతస్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు.
గ్రామీణ ముఖచిత్రం మార్చేలా కేటాయింపులు:
ఈ ఏడాది బడ్జెట్లో గ్రామీణాభివృద్ధికి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఇవ్వనుంది. ప్రతి గ్రామంలో అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో కూడిన పంచాయతీ భవనాల నిర్మాణానికి ప్రత్యేక నిధులు కేటాయించాలని నిర్ణయించారు. అలాగే, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని పాఠశాలలు, ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల (PHC) అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేయనుంది.
మహిళా సాధికారత - శిశు సంక్షేమం:
మహిళలు, చిన్నారుల సంక్షేమం కోసం బడ్జెట్లో విప్లవాత్మక మార్పులు చేపట్టనున్నారు.
కొత్త అంగన్వాడీ కేంద్రాలు: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అవసరమైన చోట కొత్త అంగన్వాడీ భవనాల నిర్మాణానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు. వీటిని ఇంటిగ్రేటెడ్ పాఠశాలలతో అనుబంధంగా ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
పోషకాహారం: చిన్నారుల ఆరోగ్య పరిరక్షణకు గాను పోషకాహార కార్యక్రమాలకు అదనపు నిధులు కేటాయించనున్నారు.
మహిళా భవనాలు: మహిళా సంఘాల కార్యకలాపాల కోసం ప్రత్యేకంగా మహిళా భవనాల నిర్మాణానికి నిధులు మంజూరు చేయనున్నారు.
ఉపాధి హామీపై వెనకడుగు వేయబోం:
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉపాధి హామీ పథకం (MGNREGA) నిధుల్లో కోత విధించడంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పందించింది. కేంద్రం నిధులు తగ్గించినప్పటికీ, రాష్ట్ర నిధులతో ఈ పథకాన్ని నిరంతరాయంగా కొనసాగిస్తామని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. గ్రామీణ కూలీలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా అవసరమైన నిధులు బడ్జెట్లో పొందుపరచనున్నట్లు డిప్యూటీ సీఎం తెలిపారు.
చివరగా, మహిళా సాధికారత మరియు చిన్నారుల భవిష్యత్తే తమ ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని భట్టి విక్రమార్క పునరుద్ఘాటించారు.