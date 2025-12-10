BJP: GHMC విస్తరణపై ఇవాళ తెలంగాణ బీజేపీ కీలక సమావేశం
GHMC విస్తరణపై ఇవాళ తెలంగాణ బీజేపీ కీలక సమావేశం నిర్వహించనుంది.
BJP: GHMC విస్తరణపై ఇవాళ తెలంగాణ బీజేపీ కీలక సమావేశం నిర్వహించనుంది. కాసేపట్లో రాష్ట్ర కార్యాలయం టీబీజేపీ చీఫ్ రామచందర్ రావు అధ్యక్షతన ఈ సమావేశం జరగనుంది. సమావేశంలో గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలోని జిల్లా అధ్యక్షులు, జిల్లా ఇంఛార్జ్లు, ఎంపీ, ఎమ్మెల్సీ, Ghmc ప్లోర్ లీడర్, డిప్యూటీ ప్లోర్ లీడర్, కార్పొరేటర్లు హాజరవనున్నారు.
ఇటీవల ప్రభుత్వం GHMCలో 27 మున్సిపాలిటీలు విలీనం చేసింది. GHMCలోని డివిజన్లను 3 వందలకు పెంచుతూ జీవో ఇచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో తమ పార్టీ స్టాండ్పై సమావేశంలో కీలకంగా చర్చించనున్నారు టీబీజేపీ చీఫ్. డివిజన్ల పెంపుపై పార్టీ చేపట్టాల్సిన కార్యాచరణపైనా దిశానిర్దేశం చేస్తారు.
