Ramachandra Rao: డ్రగ్స్పై ఉక్కుపాదం అని.. ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందో ఆలోచించుకోవాలి
Ramachandra Rao: తెలంగాణలో రైతులు, యువత సమస్యలపై రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు రామచందర్ రావు ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు.
Ramachandra Rao: తెలంగాణలో రైతులు, యువత సమస్యలపై రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు రామచందర్ రావు ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. రాష్ట్రంలో డ్రగ్స్ కేసులు, పేదల ఇళ్ల కూల్చివేత, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ సహా పలు అంశాలపై ఆయన కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ప్రభుత్వ విధానాలపై ప్రశ్నలు:
హైడ్రా ప్రాజెక్ట్: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన హైడ్రా ప్రాజెక్ట్ ఉద్దేశంపై స్పష్టత లేదని రామచందర్ రావు అన్నారు. దీనిపై ప్రజలకు సరైన సమాచారం ఇవ్వాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.
పాతబస్తీలో ఇళ్ల కూల్చివేత: ఓల్డ్ సిటీలో ఎన్ని ఇళ్లు కూల్చారో ప్రభుత్వం ప్రకటించాలని, ముఖ్యంగా పేదలు, మధ్యతరగతి వారి ఇళ్లను టార్గెట్ చేస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు.
డ్రగ్స్ సమస్య: తెలంగాణలో రోజుకో డ్రగ్స్ కేసు వెలుగు చూస్తోందని, 'డ్రగ్స్పై ఉక్కుపాదం' అన్న ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందో ఆలోచించుకోవాలని రామచందర్ రావు విమర్శించారు. రాజకీయాలకు అతీతంగా డ్రగ్స్పై పోరాడాలని నార్కోటిక్ బృందాలకు తమ మద్దతు ఉంటుందని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.
ప్రాణహిత-చేవెళ్ల ప్రాజెక్ట్: ప్రాణహిత-చేవెళ్ల ప్రాజెక్ట్పై డీపీఆర్ (Detailed Project Report) వచ్చాక తమ పార్టీ స్పందిస్తుందని ఆయన వెల్లడించారు.
బీజేపీ అంతర్గత అంశాలు:
పార్టీలో వర్గభేదాలు లేవు: బీజేపీలో ఎలాంటి వర్గభేదాలు లేవని, తమ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలపై అనుమానపడాల్సిన అవసరం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
రైతుల సంక్షేమంపై కేంద్ర కృషి:
రైతు సంక్షేమం: కేంద్ర ప్రభుత్వం మాత్రమే రైతు సంక్షేమం కోసం పనిచేస్తోందని రామచందర్ రావు పేర్కొన్నారు.
కార్డులు, గోడౌన్లు: కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డులు, గోడౌన్లను పెంచి రైతులకు సహకరిస్తున్నామన్నారు. మద్దతు ధరలు పెంచడం, సబ్సిడీలు ఇవ్వడం ద్వారా రైతులకు అండగా ఉన్నామని ఆయన తెలిపారు. రైతు పక్షపాత ప్రభుత్వం బీజేపీతోనే సాధ్యమని ఆయన అన్నారు.
యువత దృష్టి: తెలంగాణ యువత బీజేపీ వైపు చూస్తున్నారని రామచందర్ రావు విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.