EX Sarpanches Protest: అసెంబ్లీ ముట్టడికి మాజీ సర్పంచ్‌లు ప్రయత్నం.. తమ పెండింగ్ బిల్లులు చెల్లించాలని డిమాండ్

EX Sarpanches Protest: తెలంగాణ అసెంబ్లీ శీతాకాల సమావేశాల తొలిరోజే (డిసెంబర్ 29, 2025) రాజధానిలో నిరసన జ్వాలలు మిన్నంటాయి.

EX Sarpanches Protest: తెలంగాణ అసెంబ్లీ శీతాకాల సమావేశాల తొలిరోజే (డిసెంబర్ 29, 2025) రాజధానిలో నిరసన జ్వాలలు మిన్నంటాయి. గత ప్రభుత్వ హయాంలో గ్రామాల్లో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులకు సంబంధించిన పెండింగ్ బిల్లులను వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ తెలంగాణ సర్పంచుల సంఘం జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో మాజీ సర్పంచులు అసెంబ్లీ ముట్టడికి ప్రయత్నించారు.

ముందుగా ప్రకటించిన 'చలో అసెంబ్లీ' పిలుపులో భాగంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ జిల్లాల నుంచి మాజీ సర్పంచులు పెద్ద సంఖ్యలో హైదరాబాద్ చేరుకున్నారు. వీరంతా గన్ పార్క్ వద్ద ఉన్న అమరవీరుల స్తూపం వద్ద నిరసన తెలిపేందుకు ప్రయత్నించగా, పోలీసులు వారిని అడ్డుకున్నారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులకు, నిరసనకారులకు మధ్య తోపులాట జరిగి ఉద్రిక్తత నెలకొంది. అనంతరం పోలీసులు వారిని అదుపులోకి తీసుకుని, వాహనాల్లో అఫ్జల్ గంజ్ పోలీస్ స్టేషన్‌కు తరలించారు.

ఈ సందర్భంగా మాజీ సర్పంచులు మాట్లాడుతూ తమ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 2019 నుంచి 2024 మధ్య కాలంలో గ్రామాల్లో సీసీ రోడ్లు, వైకుంఠధామాలు, పారిశుధ్య పనుల కోసం దాదాపు రూ. 531 కోట్లు స్వంత నిధులతో ఖర్చు చేశామని, అవి ఇప్పటికీ పెండింగ్‌లో ఉన్నాయని వారు తెలిపారు. అప్పులు తెచ్చి పనులు చేయడం వల్ల ఇప్పుడు వడ్డీలు కట్టలేక ఆస్తులు అమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందని, కొందరు సర్పంచులు ఆత్మహత్యలకు కూడా పాల్పడుతున్నారని వాపోయారు.

పెండింగ్ బిల్లులు చెల్లించకుండా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించడం అన్యాయమని, వెంటనే ప్రభుత్వం నిధులు విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. అసెంబ్లీ సమావేశాల నేపథ్యంలో పోలీసులు నగరంలో భారీ భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. గన్ పార్క్, అసెంబ్లీ పరిసరాల్లో మూడంచెల భద్రతను ఏర్పాటు చేసి, ఎక్కడికక్కడ ముందస్తు అరెస్టులు చేపట్టారు. సుమారు 1,000 మందికి పైగా పోలీసు సిబ్బందిని మోహరించారు.

