తెలంగాణ బడ్జెట్ సెషన్స్ ఫిక్స్: ఈ నెల 26 నుంచి అసెంబ్లీ సమావేశాలు.. ఈసారి లెక్కలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి?
తెలంగాణ రాష్ట్ర శాసనసభ బడ్జెట్ సమావేశాలకు ముహూర్తం ఖరారైంది. ఈ నెల 26వ తేదీ నుంచి అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి, ప్రజా సంక్షేమం, అభివృద్ధి లక్ష్యంగా రూపొందిస్తున్న 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సర బడ్జెట్ను ఈ సమావేశాల్లో ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టనుంది.
బడ్జెట్పై చర్చ, ఆమోదం కోసం ఈ దఫా సమావేశాలను 10 నుంచి 15 రోజుల పాటు నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. అసెంబ్లీ వేదికగా ప్రతిపక్షాలు లేవనెత్తే అంశాలకు సమాధానం ఇచ్చేందుకు, అలాగే కీలక బిల్లుల ఆమోదం కోసం సుదీర్ఘంగా చర్చలు జరపనున్నారు.
బడ్జెట్ సన్నాహాలు వేగవంతం
సమావేశాల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం కసరత్తును ముమ్మరం చేసింది:
ఇప్పటికే ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి (CS) అన్ని శాఖల వారీగా బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలపై సమీక్షలు పూర్తి చేశారు.
త్వరలోనే శాఖాధిపతులతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క బడ్జెట్ సన్నాహక సమావేశం నిర్వహించి తుది మెరుగులు దిద్దనున్నారు.
ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల హడావిడి ఉన్నందున, అవి ముగిసిన వెంటనే మంత్రులందరితో కలిసి పూర్తిస్థాయి బడ్జెట్ సన్నాహక సమావేశాలు నిర్వహించనున్నారు.
ఈ బడ్జెట్లో ఎన్నికల హామీల అమలు, మున్సిపల్ ఎన్నికల తర్వాత పట్టణ ప్రాంతాల అభివృద్ధికి కేటాయింపులపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.