Uttam Kumar Reddy: మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డికి ఏఐసీసీ కీలక బాధ్యతలు.. తమిళనాడు ఎన్నికల పరిశీలకుడిగా నియామకం!
Tamil Nadu Elections 2026: తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో తెలంగాణ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డికి కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం కీలక బాధ్యతలు అప్పగించింది. తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి ఎన్నికల ఏఐసీసీ సీనియర్ పరిశీలకుడిగా ఆయన నియామకం అయ్యారు.
Tamil Nadu Elections 2026: దేశవ్యాప్తంగా త్వరలో జరగనున్న ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ కసరత్తు ప్రారంభించింది. ఇందులో భాగంగా ఎన్నికల వ్యూహరచన, పర్యవేక్షణ కోసం సీనియర్ నేతలకు కీలక బాధ్యతలు అప్పగించింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి నలమడ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డికి తమిళనాడు మరియు పుదుచ్చేరి ఎన్నికల బాధ్యతలను ఏఐసీసీ (AICC) కేటాయించింది.
తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి బాధ్యతలు:
2026లో తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ పార్టీ గెలుపు గుర్రాలను ఎంపిక చేయడం, పొత్తులు మరియు ఎన్నికల నిర్వహణను పర్యవేక్షించేందుకు సీనియర్ పరిశీలకుడిగా (Senior Observer) ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డిని కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం నియమించింది. ఉత్తమ్తో పాటు ముకుల్ వాస్నిక్, ఖాజీ మహమ్మద్ నిజాముద్దీన్ కూడా ఈ బాధ్యతల్లో భాగస్వాములుగా ఉంటారు.
ఇతర రాష్ట్రాల పరిశీలకులు వీరే:
ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ విడుదల చేసిన జాబితా ప్రకారం.. ఇతర రాష్ట్రాలకు బాధ్యులను ఇలా నియమించారు:
కేరళ: సచిన్ పైలట్, కేజే జార్జ్, కన్హయ్య కుమార్.
అసోం: డీకే శివకుమార్, భూపేష్ భగేల్, బందు టిర్కి.
పశ్చిమ బెంగాల్: సుదీప్ రాయ్ బర్మన్, షకీల్ అహ్మద్ ఖాన్, ప్రకాశ్ జోషి.
ఉత్తమ్పై అధిష్ఠానం నమ్మకం:
గతంలో పార్టీలో వివిధ కీలక పదవులు చేపట్టిన అనుభవం, వివాదరహితుడిగా పేరున్న ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి సేవలను పొరుగు రాష్ట్రమైన తమిళనాడులో ఉపయోగించుకోవాలని కాంగ్రెస్ భావిస్తోంది. ముఖ్యంగా డీఎంకేతో పొత్తు మరియు సీట్ల సర్దుబాటు వంటి కీలక వ్యవహారాల్లో ఆయన పాత్ర కీలకం కానుంది.
తెలంగాణలో మంత్రిగా కీలక బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న ఉత్తమ్, ఇప్పుడు జాతీయ స్థాయిలో తనకు అప్పగించిన ఈ అదనపు బాధ్యతలను ఎలా నిర్వహిస్తారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.