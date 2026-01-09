Talasani Srinivas Yadav: సికింద్రాబాద్ పేరు తొలగించే కుట్ర జరుగుతుంది
Talasani Srinivas Yadav: ఎన్నో ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన సికింద్రాబాద్ పేరును తొలగించే కుట్ర జరుగుతుందని మాజీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఆరోపించారు.
Talasani Srinivas Yadav: ఎన్నో ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన సికింద్రాబాద్ పేరును తొలగించే కుట్ర జరుగుతుందని మాజీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఆరోపించారు. తమ సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలపై కుట్ర జరుగుతుందన్నారు. ఎవరినీ అడగకుండా 9 రోజుల్లో డీ లిమిటేషన్ చేశారని గుర్తు చేశారు. సికింద్రాబాద్ని జిల్లాగా ప్రకటిస్తే పార్టీలకు అతీతంగా.. ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తామన్నారు. సికింద్రాబాద్ పేరును తొలగిస్తే ఉద్యమిస్తామని మాజీ మంత్రి శ్రీనివాస్ యాదవ్ హెచ్చరించారు.
