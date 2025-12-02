Hyderabad: ఏడేళ్ల మూగబాలుడిపై వీధికుక్కల దాడి

  • Menu
Hyderabad: హైదరాబాద్ సిటీలో వీధి కుక్కలు స్వైరవిహారం చేశాయి.

Hyderabad: హైదరాబాద్ సిటీలో వీధి కుక్కలు స్వైరవిహారం చేశాయి. హయత్‌నగర్ డివిజన్ శివగంగ కాలనీలో ఏడేళ్ల మూగ బాలుడిపై కుక్కలు ఒక్కసారిగా దాడి చేశాయి. తీవ్రంగాగాయపడిన బాలుడు ప్రేమ్ చందర్ ను ఆసుపత్రికి తరలించారు. కాలనీలో వీధి కుక్కలు తరచూ తిరుగుతున్నాయని అధికారుల దృష్టికి తీసుకు వెళ్లినా పట్టించుకోలేదని పలువురు ఆరోపిస్తున్నారు. ఇప్పటికే పలు మార్లు కుక్కలు స్థానికులను కరిచాయని చెప్పారు. ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి కుక్కలను బంధించి ఊరి చివరన వదిలి వేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

