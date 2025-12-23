  • Menu
Home  > తెలంగాణ

KTR: సీఎం రేవంత్ కాలక్షేప రాజకీయాలు చేస్తున్నారు

KTR: సీఎం రేవంత్ కాలక్షేప రాజకీయాలు చేస్తున్నారు
x
Highlights

KTR: తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కాలక్షేప రాజకీయాలు చేస్తున్నారు తప్ప ప్రజా సమస్యలు పట్టించుకోవడం లేదని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మండిపడ్డారు.

KTR: తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కాలక్షేప రాజకీయాలు చేస్తున్నారు తప్ప ప్రజా సమస్యలు పట్టించుకోవడం లేదని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. నల్గొండ జిల్లాలో బీఆర్ఎస్ తరపున నూతనంగా ఎన్నికైన సర్పంచులు, ఉప సర్పంచులు, వార్డు మెంబర్ల అభినందన సభలో కేటీఆర్ పాల్గొన్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి దమ్ముంటే కేసుల గురించి వెనుక నుండి లీకులు ఇవ్వడం మానేసి నేరుగా కెమెరా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడాలన్నారు. ఏ కేసు పెడుతున్నారో చెప్పాలని సవాల్ చేశారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick