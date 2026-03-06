Sircilla: ఇన్స్టా ప్రియుడి కోసం ఎంత పని చేశావ్ తల్లి!
Sircilla: సోషల్ మీడియా మాయలో పడి యువత ఏ స్థాయికి దిగజారుతుందో చెప్పడానికి రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో జరిగిన ఈ ఘటనే నిదర్శనం. పరిచయం లేని వ్యక్తి కోసం కన్నతల్లి రక్తం కూడగట్టి దాచుకున్న బంగారాన్ని దొంగిలించి, ప్రియుడి విలాసాలకు ఖర్చు చేసిన ఓ యువతి ఉదంతం ఇప్పుడు స్థానికంగా సంచలనం సృష్టిస్తోంది.
ప్రేమ పేరుతో బ్లాక్ మెయిల్
వివరాల్లోకి వెళితే.. గంభీరావుపేట మండలానికి చెందిన ఓ యువతికి, ఎల్లారెడ్డిపేట మండలం రాచర్ల గొల్లపల్లికి చెందిన యువకుడితో ఇన్స్టాగ్రామ్ (Instagram) ద్వారా పరిచయం ఏర్పడింది. అది కాస్తా ప్రేమగా మారింది. అయితే, ఆ యువకుడు ఆమెను నిజంగా ప్రేమించకుండా.. ఆమె అమాయకత్వాన్ని పెట్టుబడిగా మార్చుకున్నాడు. "నాకు ఖరీదైన స్పోర్ట్స్ బైక్ కొనిస్తేనే నీతో ఉంటాను.. లేదంటే బ్రేకప్" అంటూ ఆ యువతికి కండిషన్ పెట్టాడు.
తల్లి ఆభరణాల విక్రయం
ప్రియుడిని వదులుకోవడం ఇష్టం లేని ఆ యువతి, ఇంట్లో తల్లి దాచుకున్న బంగారు ఆభరణాలను ఎవరికీ తెలియకుండా దొంగిలించింది. ఆ బంగారాన్ని విక్రయించగా వచ్చిన డబ్బుతో ప్రియుడు కోరుకున్న ఖరీదైన బైక్ను కొనుగోలు చేసి బహుమతిగా ఇచ్చింది. కొన్ని రోజులకు ఇంట్లో బంగారం మాయమవ్వడంతో ఆందోళన చెందిన తల్లి, ఎల్లారెడ్డిపేట పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.
పోలీసుల విచారణలో దిమ్మతిరిగే నిజం
కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు ఇంట్లోని వారందరినీ విచారించారు. యువతి ప్రవర్తనపై అనుమానం వచ్చి తమదైన శైలిలో ప్రశ్నించగా.. తానే దొంగతనం చేసినట్లు ఒప్పుకుంది. "ప్రియుడి కోసం బైక్ కొనేందుకే ఈ పని చేశాను" అని చెప్పడంతో ఆ తల్లి ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయింది.
పోలీసుల హెచ్చరిక:
ఈ ఘటనపై స్పందించిన పోలీసులు, సోషల్ మీడియాలో అపరిచితులతో స్నేహం చేసే విషయంలో యువత, ముఖ్యంగా అమ్మాయిలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. వర్చువల్ ప్రపంచంలో కనిపించేవన్నీ నిజమైన ప్రేమలు కావని, ఇలాంటి నిర్ణయాల వల్ల జీవితాలు, కుటుంబాలు రోడ్డున పడతాయని హెచ్చరించారు.