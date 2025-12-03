Vikarabad: సర్పంచ్ ఎన్నికల నామినేషన్ పత్రాలు చోరీ
Vikarabad: వికారాబాద్ జిల్లాలో షాకింగ్ ఘటన చోటుచేసుకుంది. గొట్లపల్లి పోలింగ్ కేంద్రంలోని నామినేషన్ పత్రాలను కొందరు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఎత్తుకెళ్లారు. దీంతో గొట్లపల్లి, హన్మాపూర్, గిర్మాపూర్, జయరాం తండాలలో నామినేషన్లు వేసిన అభ్యర్థులు ఆందోళనకి గురయ్యారు. అయితే అభ్యర్థులెవరూ కంగారు పడొద్దని... నామినేషన్ పత్రాలన్నీ ఆన్లైన్లో స్కాన్ చేసి ఉంచామని అధికారులు తెలిపారు. ఎన్నికల ప్రక్రియ యథావిధిగా కొనసాగుతుందని సబ్ కలెక్టర్ స్పష్టం చేశారు.
