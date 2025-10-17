Nalgonda: కేతేపల్లిలో ప్రేమ పేరుతో దారుణం.. మైనర్ బాలికపై హత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డ ఉన్మాది
Highlights
నల్గొండ జిల్లా కేతేపల్లిలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. ప్రేమ పేరుతో మైనర్ బాలికపై హత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డాడు ఓ ఉన్మాది.
Nalgonda: నల్గొండ జిల్లా కేతేపల్లిలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. ప్రేమ పేరుతో మైనర్ బాలికపై హత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డాడు ఓ ఉన్మాది. బాలిక ఒంటరిగా ఉన్న సమయంలో ఇంట్లోకి ప్రవేశించి ప్రేమించమంటూ బెదిరించాడు. బాలిక భయపడి గట్టిగా అరవడంతో..ఆమెపై విచక్షణారహితంగా కత్తితో దాడి చేసి హత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డాడు. ఘటనలో బాలికకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను ఆసుపత్రికి తరలించారు. తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసునమోదు చేసి నిందితుడి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
