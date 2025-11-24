Street Fights: హైదరాబాద్లో వరుస స్ట్రీట్ ఫైట్స్ కలకలం
Highlights
Street Fights: హైదరాబాద్ నగరంలో ఇటివల వరుసగా స్ట్రీట్ఫైట్ చోటుచేసుకోవడంతో ప్రజల్లో భయాందోళనలు పెరిగాయి. సౌత్ వెస్ట్ జోన్ పరిధిలో ఈ ఘటనలు ఎక్కువగా వెలుగుచూస్తున్నాయి. ఇదే తరహా తాజాగా నాంపల్లి దుర్గా వద్ద మరో స్ట్రీట్ఫైట్ సంభవించడంతో పరిస్థితులు తీవ్రతరం అయ్యాయి. వరుసగా స్ట్రీట్ ఫైట్స్ జరుగుతుండడంతో, పోలీసుల పట్ల స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
