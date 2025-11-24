  • Menu
Home  > తెలంగాణ

Street Fights: హైదరాబాద్‌లో వరుస స్ట్రీట్ ఫైట్స్ కలకలం

Street Fights: హైదరాబాద్‌లో వరుస స్ట్రీట్ ఫైట్స్ కలకలం
x

Street Fights: హైదరాబాద్‌లో వరుస స్ట్రీట్ ఫైట్స్ కలకలం

Highlights

Street Fights: హైదరాబాద్‌ నగరంలో ఇటివల వరుసగా స్ట్రీట్‌ఫైట్‌ చోటుచేసుకోవడంతో ప్రజల్లో భయాందోళనలు పెరిగాయి.

Street Fights: హైదరాబాద్‌ నగరంలో ఇటివల వరుసగా స్ట్రీట్‌ఫైట్‌ చోటుచేసుకోవడంతో ప్రజల్లో భయాందోళనలు పెరిగాయి. సౌత్‌ వెస్ట్‌ జోన్‌ పరిధిలో ఈ ఘటనలు ఎక్కువగా వెలుగుచూస్తున్నాయి. ఇదే తరహా తాజాగా నాంపల్లి దుర్గా వద్ద మరో స్ట్రీట్‌ఫైట్‌ సంభవించడంతో పరిస్థితులు తీవ్రతరం అయ్యాయి. వరుసగా స్ట్రీట్ ఫైట్స్ జరుగుతుండడంతో, పోలీసుల పట్ల స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick