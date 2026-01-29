  • Menu
Home  > తెలంగాణ

School Holiday: విద్యార్థులు, ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్.. ఆ జిల్లాలో రేపు సెలవు ప్రకటించిన కలెక్టర్

School Holiday
x

School Holiday: విద్యార్థులు, ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్.. ఆ జిల్లాలో రేపు సెలవు ప్రకటించిన కలెక్టర్

Highlights

School Holiday: మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర సందర్భంగా జనవరి 30న ములుగు జిల్లాకు సెలవు ప్రకటిస్తూ కలెక్టర్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. పాఠశాలలు, కళాశాలలు మరియు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు ఈ సెలవు వర్తిస్తుంది.

School Holiday: తెలంగాణ కుంభమేళా'గా ప్రసిద్ధి గాంచిన మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర సందడి మొదలైంది. ఈ నేపథ్యంలో భక్తుల రద్దీని మరియు స్థానిక ప్రాముఖ్యతను పరిగణనలోకి తీసుకుని ములుగు జిల్లా యంత్రాంగం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. జనవరి 30, శుక్రవారం నాడు జిల్లా వ్యాప్తంగా సాధారణ సెలవు (Local Holiday) ప్రకటిస్తూ జిల్లా కలెక్టర్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

ఉత్తర్వుల ముఖ్యాంశాలు:

ఎవరికి వర్తిస్తుంది: జిల్లాలోని అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలకు (పాఠశాలలు, కళాశాలలు) ఈ సెలవు వర్తిస్తుంది.

బదులుగా పనిదినం: జనవరి 30న ఇచ్చే సెలవుకు ప్రతిఫలంగా ఫిబ్రవరి 14వ తేదీని (రెండో శనివారం) పనిదినంగా ప్రకటించారు. సాధారణంగా రెండో శనివారం సెలవు ఉన్నప్పటికీ, ఆ రోజున విద్యా సంస్థలు, కార్యాలయాలు యధావిధిగా పనిచేయాల్సి ఉంటుంది.

రాష్ట్రవ్యాప్త సెలవుకు డిమాండ్: మేడారం జాతరకు తెలుగు రాష్ట్రాల నుండే కాకుండా ఛత్తీస్‌గఢ్, మహారాష్ట్రల నుండి కూడా లక్షలాది మంది భక్తులు తరలివస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు జాతరకు వెళ్లే అవకాశం ఉన్నందున, కేవలం ములుగు జిల్లాకే కాకుండా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సెలవు ప్రకటించాలని విద్యార్థి సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. అయితే ప్రస్తుతానికి ఈ ఉత్తర్వులు కేవలం ములుగు జిల్లాకు మాత్రమే పరిమితం చేయబడ్డాయి.

జాతరలో ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా మరియు భక్తులకు సౌకర్యవంతమైన దర్శనం కల్పించేందుకు జిల్లా యంత్రాంగం అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick