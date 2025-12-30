Sankranti Special Trains: సంక్రాంతికి మరిన్ని ప్రత్యేక రైళ్లు
Sankranti Special Trains: సంక్రాంతి పండుగకు ఊళ్లకు వెళ్లే ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని దక్షిణ మధ్య రైల్వే అదనపు రైళ్లను పట్టాలెక్కిస్తోంది. ఇప్పటికే పలు ప్రత్యేక రైళ్లను ప్రకటించిన అధికారులు, తాజాగా మరో 11 సర్వీసులను అందుబాటులోకి తెచ్చారు.
ముఖ్యమైన వివరాలు:
ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు జనవరి 8 నుంచి జనవరి 10వ తేదీల మధ్య నడవనున్నాయి. ప్రధానంగా కాకినాడ, వికారాబాద్, పార్వతీపురం, సికింద్రాబాద్ ప్రాంతాల మధ్య ఈ రైళ్లు రాకపోకలు సాగిస్తాయి. ఈ రైళ్లకు సంబంధించిన రిజర్వేషన్ ప్రక్రియ ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది. టికెట్ల కోసం ప్రయాణికులు ఐఆర్సీటీసీ (IRCTC) వెబ్సైట్ లేదా కౌంటర్లలో బుక్ చేసుకోవచ్చు.
నడిచే రైళ్ల వివరాలు:
దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రకటించిన జాబితా ప్రకారం ఈ క్రింది మార్గాల్లో రైళ్లు అందుబాటులో ఉంటాయి:
కాకినాడ టౌన్ - వికారాబాద్
వికారాబాద్ - పార్వతీపురం
పార్వతీపురం - వికారాబాద్
పార్వతీపురం - కాకినాడ టౌన్
సికింద్రాబాద్ - పార్వతీపురం
వికారాబాద్ - కాకినాడ టౌన్
పండుగ సమయంలో సాధారణ రైళ్లన్నీ ఇప్పటికే వెయిటింగ్ లిస్ట్తో నిండిపోవడంతో, ఈ 11 ప్రత్యేక రైళ్లు ప్రయాణికులకు పెద్ద ఊరటనివ్వనున్నాయి.