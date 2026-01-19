  • Menu
Rythu Bharosa Update: అకౌంట్లోకి డబ్బులు ఎప్పుడు? ఈసారి ఆ భూములకు నిధులు కట్!

Highlights

తెలంగాణ రైతు భరోసా నిధుల విడుదలపై లేటెస్ట్ అప్‌డేట్. యాసంగి పెట్టుబడి సాయం ఎప్పుడు అందుతుంది? శాటిలైట్ సర్వే వల్ల నిధుల కోత ఎవరికి ఉంటుంది? పూర్తి వివరాలు.

తెలంగాణలో యాసంగి సాగు పనులు ఊపందుకున్నా.. రైతులు ఎదురుచూస్తున్న 'రైతు భరోసా' పెట్టుబడి సాయం మాత్రం ఇంకా అందలేదు. సంక్రాంతి పండుగ లోపు అకౌంట్లలో డబ్బులు పడతాయని ఆశించిన అన్నదాతలకు నిరాశే ఎదురైంది. అసలు నిధుల విడుదలలో జాప్యానికి కారణమేంటి? ప్రభుత్వం కొత్తగా తెస్తున్న నిబంధనలు ఏంటి? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

జాప్యానికి అసలు కారణం ఇదే!

నిధుల విడుదల ఆలస్యమవడానికి ప్రధాన కారణం ప్రభుత్వం చేపట్టిన శాటిలైట్ సర్వే (Satellite Survey).

కొత్త నిబంధన: కేవలం ప్రస్తుతం పంట సాగు చేస్తున్న భూములకు మాత్రమే సాయం అందించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

సర్వే ప్రక్రియ: అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సాగు భూములను శాటిలైట్ మ్యాపింగ్ ద్వారా గుర్తిస్తున్నారు.

క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన: శాటిలైట్ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో భూములను తనిఖీ చేసి అర్హులను ఖరారు చేస్తారు. ఈ ప్రక్రియ పూర్తి కావడానికి మరింత సమయం పట్టేలా కనిపిస్తోంది.

ఎవరికి నిధులు కట్ అవుతాయి?

అర్హులైన రైతులకే లబ్ధి చేకూరాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం కొన్ని కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకుంటోంది:

  1. సాగు చేయని భూములు: యాసంగి సీజన్‌లో పంట వేయకుండా ఖాళీగా ఉంచిన భూములకు ఈసారి రైతు భరోసా అందదు.
  2. రియల్ ఎస్టేట్ భూములు: సాగులో లేని వెంచర్లు, ఇతర వ్యవసాయేతర భూములను జాబితా నుంచి తొలగిస్తున్నారు.

నిధుల విడుదల ఎప్పుడంటే..?

తాజా సమాచారం ప్రకారం, రైతు భరోసా నిధులు ఫిబ్రవరి లేదా మార్చి నెలల్లో రైతుల ఖాతాల్లో జమ అయ్యే అవకాశం ఉంది. జనవరి చివరి నాటికి సర్వే పనులు పూర్తయితే తప్ప నిధుల విడుదలపై స్పష్టత రాదు. ఆదివారం జరిగిన క్యాబినెట్ సమావేశంలో కూడా దీనిపై చర్చ జరగకపోవడంతో రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ప్రస్తుతం ఎకరానికి రూ. 6,000 (సీజన్ వారీగా) చొప్పున పెట్టుబడి సాయం అందించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. సాయం అందక రైతులు అప్పులు తెచ్చి పంట సాగు చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం త్వరగా స్పందించి నిధులు విడుదల చేయాలని కోరుతున్నారు.

