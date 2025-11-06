Road Accident: ఉలవపాడు హైవేపై రోడ్డు ప్రమాదం.. 10 మందికి గాయాలు
ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లా ఉలవపాడు హైవేపై రోడ్డుప్రమాదం జరిగింది. ఉలవపాడు బైపాస్ దగ్గర ఆటోను కారు ఢీకొట్టింది.
ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లా ఉలవపాడు హైవేపై రోడ్డుప్రమాదం జరిగింది. ఉలవపాడు బైపాస్ దగ్గర ఆటోను కారు ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో అలగాయపాలెం ఎస్సీ కాలనీకి చెందిన 10 మంది మహిళలు గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రులను హుటాహుటిన ఒంగోలు ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలించారు. వీరిలో నలుగురి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్టు వైద్యులు వెల్లడించారు. మంత్రి లోకేష్ పర్యటన కోసం ఆటోలో వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగినట్టు తెలుస్తోంది.
