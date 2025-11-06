Road Accident: ఉలవపాడు హైవేపై రోడ్డు ప్రమాదం.. 10 మందికి గాయాలు

  • Menu
Highlights

ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లా ఉలవపాడు హైవేపై రోడ్డుప్రమాదం జరిగింది. ఉలవపాడు బైపాస్‌ దగ్గర ఆటోను కారు ఢీకొట్టింది.

ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లా ఉలవపాడు హైవేపై రోడ్డుప్రమాదం జరిగింది. ఉలవపాడు బైపాస్‌ దగ్గర ఆటోను కారు ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో అలగాయపాలెం ఎస్సీ కాలనీకి చెందిన 10 మంది మహిళలు గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రులను హుటాహుటిన ఒంగోలు ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలించారు. వీరిలో నలుగురి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్టు వైద్యులు వెల్లడించారు. మంత్రి లోకేష్‌ పర్యటన కోసం ఆటోలో వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగినట్టు తెలుస్తోంది.

