కవిత రాజీనామాపై పునరాలోచించండి: శాసనమండలి చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు

Highlights

శాసనమండలిలో ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత చేసిన రాజీనామా ప్రకటన రాజకీయ వర్గాల్లో పెను సంచలనం సృష్టించింది.

శాసనమండలిలో ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత చేసిన రాజీనామా ప్రకటన రాజకీయ వర్గాల్లో పెను సంచలనం సృష్టించింది. ఈ నేపథ్యంలో మండలి చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి స్పందిస్తూ.. కవితకు కీలక సూచనలు చేశారు.

భావోద్వేగంతో తీసుకున్న నిర్ణయం సరికాదు

మండలిలో ప్రసంగిస్తూ కవిత కంటతడి పెట్టుకోవడం, ఆ వెంటనే రాజీనామా నిర్ణయాన్ని ప్రకటించడంపై గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి స్పందించారు. "భావోద్వేగాల మధ్య రాజీనామా చేయడం సరైంది కాదు. రాజకీయాల్లో ఒడిదుడుకులు, ఆంక్షలు సహజం. అంతమాత్రాన రాజీనామా వంటి తీవ్ర నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు" అని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

రాజీనామాపై పునరాలోచన చేయాలి

కవిత తన నిర్ణయంపై మరొకసారి ఆలోచించుకోవాలని చైర్మన్ సూచించారు. "రాజీనామా అంశంలో కవిత గారు పునరాలోచన చేయాలి. ప్రజా సమస్యలపై గళం విప్పడానికి సభ ఒక వేదిక. తన నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని కోరుతున్నాను" అని గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. అయితే, కవిత తన రాజీనామాను ఆమోదించాలని పట్టుబడుతుండటంతో చైర్మన్ తదుపరి చర్యలు ఎలా ఉంటాయనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.

