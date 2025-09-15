శివలింగంపై సూర్యకిరణాలు
మేళ్లచెరువు: సూర్యకిరణాలు శివలింగాన్ని తాకడం అనేది సాధారణంగా ఆశ్వయుజ మాసంలోనే జరుగుతుంది. అయితే, ఈసారి భాద్రపద మాసంలోనే సూర్యకిరణాలు శివలింగంపై ప్రసరించడం భక్తులను ఆశ్చర్యపరిచింది. సూర్యకిరణాలు శివలింగంపై పడటాన్ని భక్తులు అద్భుతంగా భావిస్తున్నారు.
సూర్యకిరణాలు ప్రసరించిన అరుదైన ఈ దృశ్యం నల్గొండ జిల్లా మేళ్లచెరువులోని ఇష్ట కామేశ్వరీ సమేత శ్రీ స్వయంభూ శంభు లింగేశ్వర స్వామి ఆలయంలో చోటుచేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రధాన పూజారి కొంకపాక విష్ణువర్ధన్ శర్మ ఆధ్వర్యంలో శివలింగానికి మహాన్యాస పూర్వక రుద్రాభిషేకం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని తిలకించేందుకు పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చారు.
