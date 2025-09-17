  • Menu
Rajnath Singh: నిజాంపాలనలో రజాకార్లు అనేక దారుణాలు చేశారు

Highlights

Rajnath Singh: నిజాం పాలనలో రజాకార్లు అనేక దారుణాలకు పాల్పడ్డారని, వారి ఆగడాలు తట్టుకోలేక ప్రజలు తిరగబడ్డారని రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్ అన్నారు.

Rajnath Singh: నిజాం పాలనలో రజాకార్లు అనేక దారుణాలకు పాల్పడ్డారని, వారి ఆగడాలు తట్టుకోలేక ప్రజలు తిరగబడ్డారని రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్ అన్నారు. హైదరాబాద్ సంస్థానం భారత యూనియన్‌లో విలీనం అయిన రోజున, సెప్టెంబర్ 17ను పురస్కరించుకుని ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ సమర్థత, ముందుచూపుతో చేపట్టిన 'ఆపరేషన్ పోలో' దేశ చరిత్రలోనే ఒక గొప్ప ఘట్టమని రాజ్‌నాథ్ అభివర్ణించారు.

పటేల్ దృఢ నిశ్చయం ముందు నిజాం తన ఓటమిని అంగీకరించారని, దానితోనే హైదరాబాద్ రాజ్యం భారత్‌లో కలిసిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

దేశ సమగ్రతను దెబ్బతీసేందుకు జరిగే కుట్రలను తిప్పికొట్టాలని, ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా ధర్మమార్గంలోనే నడవాలని రాజ్‌నాథ్ పిలుపునిచ్చారు.

సర్దార్ పటేల్ కలలు కన్న దేశాన్ని నిర్మించేందుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కృషి చేస్తున్నారని ఆయన తెలిపారు. ఆర్టికల్ 370ని తొలగించి జమ్మూ కాశ్మీర్‌ను అభివృద్ధి చేస్తున్నామని ఉదాహరించారు.

రాజ్‌నాథ్ సింగ్ వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ చరిత్ర, రాజకీయాలపై దేశవ్యాప్తంగా చర్చకు దారితీశాయి. రజాకార్ల హింసాత్మక పాలన, పటేల్ నాయకత్వంలో హైదరాబాద్ విమోచనం ప్రాముఖ్యతను ఆయన ఈ సందర్భంగా మరోసారి గుర్తు చేశారు.

