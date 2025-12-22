  • Menu
Home  > తెలంగాణ

Droupadi Murmu: ముగిసిన రాష్ట్రపతి శీతాకాల విడిది.. ఢిల్లీకి పయనమైన ద్రౌపదీ ముర్ము!

Droupadi Murmu: ముగిసిన రాష్ట్రపతి శీతాకాల విడిది.. ఢిల్లీకి పయనమైన ద్రౌపదీ ముర్ము!
x
Highlights

Droupadi Murmu: రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము ఆరు రోజుల హైదరాబాద్‌ శీతాకాల విడిది (Winter Sojourn) సోమవారంతో విజయవంతంగా ముగిసింది.

Droupadi Murmu: రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము ఆరు రోజుల హైదరాబాద్‌ శీతాకాల విడిది (Winter Sojourn) సోమవారంతో విజయవంతంగా ముగిసింది. ఈ నెల 17న చారిత్రాత్మక రాష్ట్రపతి నిలయానికి చేరుకున్న ఆమె, పలు కీలక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని నేడు ప్రత్యేక విమానంలో తిరిగి దేశ రాజధాని ఢిల్లీకి పయనమయ్యారు.

ఆరు రోజుల పర్యటన విశేషాలు:

హైదరాబాద్ విడిదిలో భాగంగా రాష్ట్రపతి బిజీ షెడ్యూల్‌ను గడిపారు

డిసెంబర్ 19: రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీలో నిర్వహించిన 'పబ్లిక్‌ సర్వీస్‌ కమిషన్‌ (PSC) ఛైర్‌పర్సన్ల జాతీయ సదస్సు'కు ముఖ్య అతిథిగా హాజరై, రాజ్యాంగ బద్ధ సంస్థల బాధ్యతలపై దిశానిర్దేశం చేశారు.

డిసెంబర్ 20: గచ్చిబౌలిలోని బ్రహ్మకుమారీస్‌ శాంతిసరోవర్‌ సంస్థ నిర్వహించిన ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమంలో పాల్గొని ప్రసంగించారు.

డిసెంబర్ 21: రాష్ట్రపతి నిలయంలో సాంప్రదాయబద్ధంగా 'ఎట్‌ హోమ్‌' కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ వేడుకకు రాష్ట్రంలోని పలువురు ప్రముఖులు హాజరయ్యారు.

ఘనంగా వీడ్కోలు

రాష్ట్రపతి తిరుగు ప్రయాణం సందర్భంగా బేగంపేట విమానాశ్రయంలో ఆమెకు ఘనంగా వీడ్కోలు పలికారు. గవర్నర్‌ జిష్ణుదేవ్‌ వర్మ, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి, కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌ రెడ్డితో పాటు పలువురు ఉన్నతాధికారులు విమానాశ్రయానికి చేరుకుని రాష్ట్రపతికి వీడ్కోలు పలికారు. ఈ ఆరు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా రాష్ట్రపతి నిలయాన్ని సందర్శించేందుకు సామాన్యులకు కూడా అవకాశం కల్పించిన సంగతి తెలిసిందే.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick