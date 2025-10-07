  • Menu
Ponnam Prabhakar: అడ్లూరి వ్యాఖ్యలపై నేను స్పందించను
Ponnam Prabhakar: తెలంగాణ మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్ మరియు అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ మధ్య కొనసాగుతున్న విభేదాల నేపథ్యంలో, మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తాజాగా స్పందించారు. మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై తాను ప్రత్యేకంగా స్పందించనని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

పీసీసీ అధ్యక్షుడు తనతో మాట్లాడారని, ఆయన నిర్ణయమే తమకు ఫైనల్ అని పొన్నం ప్రభాకర్ పేర్కొన్నారు. "రహ్మత్‌నగర్ భేటీలో ఏం జరిగిందో పీసీసీ అధ్యక్షుడికి వివరించాను. అడ్లూరి వ్యాఖ్యలపై నేను స్పందించను. పార్టీ పరంగా మాకు మహేశ్‌ గౌడ్‌ ఆదేశాలే శిరోధార్యం" అని ఆయన తెలిపారు.

మరోవైపు, మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఈ వివాదాన్ని మరింత పెంచాయి. "పొన్నం మాదిరిగా అహంకారంగా మాట్లాడటం తనకు రాదంటూ" అడ్లూరి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. "ఆయన తన తప్పు తెలుసుకుంటారని అనుకున్నాను. ఇప్పటికీ మారకపోతే, తర్వాత జరిగే పరిణామాలకు ఆయనే బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది" అని అడ్లూరి హెచ్చరించారు.

సహచర మంత్రుల మధ్య నెలకొన్న ఈ మాటల యుద్ధం (verbal spat)పై కాంగ్రెస్ అధిష్టానం తీసుకునే నిర్ణయం కీలకం కానుంది.

