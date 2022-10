TS High Court: హైకోర్టు ముందుకు ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారం

X TS High Court: హైకోర్టు ముందుకు ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారం Highlights TS High Court: అరెస్ట్‌ను రిజక్ట్ చేయడంపై హైకోర్టును ఆశ్రయించిన సైబరాబాద్ పోలీసులు

TS High Court: హైకోర్టు ముందుకు ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారం చేరింది. అరెస్ట్‌ను రిజక్ట్ చేయడంపై హైకోర్టును సైబరాబాద్ పోలీసులు ఆశ్రయించారు. ముగ్గురు నిందితులను కస్టడీకి ఇవ్వాలని కోరారు. కాసేపట్లో హౌస్ మోషన్ పిటిషన్‌పై విచారణ చేపట్టనుంది తెలంగాణ హైకోర్టు.