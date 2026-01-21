Phone Tapping Case: హరీష్రావు విచారణపై సిట్ కీలక ప్రకటన
Phone Tapping Case: ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో మాజీ మంత్రి హరీష్రావు విచారణ పూర్తి. జూబ్లీహిల్స్ పీఎస్లో సిట్ అధికారుల ప్రశ్నల వర్షం. సాక్షులను కలవొద్దంటూ హరీష్రావుకు కీలక ఆదేశాలు.
Phone Tapping Case: సంచలనం సృష్టించిన ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో మాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్ నేత హరీష్రావు విచారణ ముగిసింది. జూబ్లీహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్లో సిట్ (SIT) అధికారులు ఆయనను సుదీర్ఘంగా ప్రశ్నించారు. రాజకీయ నేతలు, వ్యాపారవేత్తల ఫోన్లను అక్రమంగా ట్యాపింగ్ చేశారనే ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఈ విచారణ ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
హరీష్రావు కుమారుడికి విమాన ప్రయాణం ఉండటంతో, ఆయన అభ్యర్థన మేరకు విచారణను కొంత ముందస్తుగానే ముగించినట్లు సిట్ అధికారులు ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. విచారణ అనంతరం ఆయనను వెళ్లేందుకు అనుమతించినట్లు పేర్కొన్నారు. అయితే, ఈ కేసులో దర్యాప్తు ఇంకా కొనసాగుతోందని స్పష్టం చేశారు.
విచారణ ముగిసిన సందర్భంగా హరీష్రావుకు అధికారులు పలు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు:
ఈ కేసుతో సంబంధం ఉన్న సాక్షులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సంప్రదించకూడదు.
దర్యాప్తు ప్రక్రియలో జోక్యం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తే చట్టపరంగా కఠిన చర్యలు తప్పవు.
కేసు అవసరాల దృష్ట్యా మరోసారి విచారణకు పిలిచే అవకాశం ఉందని స్పష్టం చేశారు.
హరీష్రావు విచారణలో పోలీసులు సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాలను ఉల్లంఘించారంటూ వస్తున్న వార్తలను సిట్ తీవ్రంగా ఖండించింది. తాము చట్టప్రకారమే విచారణ జరిపామని, ఎక్కడా నిబంధనల అతిక్రమణ జరగలేదని స్పష్టం చేసింది. సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న తప్పుడు ప్రచారాలను నమ్మవద్దని పోలీసులు ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.