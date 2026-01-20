  • Menu
Home  > తెలంగాణ

Phone Tapping Case: ముగిసిన హరీశ్ రావు విచారణ.. జూబ్లీహిల్స్ పీఎస్ లో 7 గంటల పాటు ప్రశ్నించిన సిట్!

Phone Tapping Case: ముగిసిన హరీశ్ రావు విచారణ.. జూబ్లీహిల్స్ పీఎస్ లో 7 గంటల పాటు ప్రశ్నించిన సిట్!
x
Highlights

ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో బీఆర్ఎస్ నేత హరీశ్ రావు సిట్ విచారణ ముగిసింది. జూబ్లీహిల్స్ పీఎస్‌లో ఏడు గంటల పాటు సాగిన ఈ విచారణలో అధికారులు పలు కీలక అంశాలపై ఆయనను ప్రశ్నించారు.

తెలంగాణ రాజకీయాల్లో పెను సంచలనం సృష్టించిన ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో మరో కీలక ఘట్టం ముగిసింది. మాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ హరీశ్ రావుపై సిట్ (SIT) విచారణ ఈ సాయంత్రం ముగిసింది. జూబ్లీహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో అధికారులు సుమారు ఏడు గంటల పాటు ఆయనను సుదీర్ఘంగా ప్రశ్నించారు.

7 గంటల పాటు అధికారుల ప్రశ్నల వర్షం

మంగళవారం మధ్యాహ్నం పోలీస్ స్టేషన్‌కు చేరుకున్న హరీశ్ రావును సిట్ అధికారులు లోతుగా విచారించారు. ఏసీపీ వెంకటగిరి, ఎస్పీ రవీందర్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని బృందం ఈ విచారణలో పాల్గొంది.

ప్రధానాంశాలు: ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహారంపై మీకు ముందే తెలుసా? నిందితులతో మీకు ఉన్న సంబంధాలు ఏంటి? ట్యాపింగ్ ద్వారా సేకరించిన సమాచారం మీ వరకు చేరిందా? అనే కోణాల్లో అధికారులు ఆరా తీసినట్లు సమాచారం.

మొదటి సారి విచారణ: ఈ కేసులో నోటీసులు అందుకున్న తర్వాత హరీశ్ రావు సిట్ ముందుకు రావడం ఇదే తొలిసారి. విచారణ పొడవునా ఆయన అధికారులకు సహకరించినట్లు తెలుస్తోంది.

అభిమానుల కోలాహలం.. తెలంగాణ భవన్‌కు హరీశ్

విచారణ ముగిసిన అనంతరం హరీశ్ రావు జూబ్లీహిల్స్ పీఎస్ నుంచి బయటకు వచ్చారు. అక్కడ అప్పటికే భారీగా వేచి ఉన్న బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు, అభిమానులకు ఆయన అభివాదం చేశారు. పీఎస్ నుంచి ఆయన నేరుగా తెలంగాణ భవన్‌కు బయలుదేరారు. అక్కడ పార్టీ నేతలతో కలిసి విచారణలో జరిగిన అంశాలపై చర్చించే అవకాశం ఉంది.

ఈ కేసులో తదుపరి చర్యలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి? హరీశ్ రావును మరోసారి విచారణకు పిలుస్తారా? లేదా అనేది ఇప్పుడు రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తికరంగా మారింది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick