Phone Tapping Case: సంచలనం సృష్టించిన ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో ప్రధాన నిందితులలో ఒకరైన ప్రభాకర్‌రావును ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) అధికారులు ఇవాళ (మంగళవారం) ఐదో రోజు విచారిస్తున్నారు. అయితే, విచారణ సమయంలో ప్రభాకర్‌రావు అధికారులకు పెద్దగా సహకరించడం లేదని సిట్ వర్గాలు వెల్లడించాయి.

పోలీసులు అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానమిస్తూ, తాను కేవలం ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాలను మాత్రమే అమలు చేశానని ప్రభాకర్‌రావు సిట్‌కు వివరించినట్లు సమాచారం. తన తరపున ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోలేదని ఆయన పేర్కొన్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఈ కేసులో కీలక ఆధారాలు లభ్యం కావచ్చనే ఉద్దేశంతో, ప్రభాకర్‌రావు యొక్క ఐక్లౌడ్ (iCloud) మరియు జీమెయిల్ (Gmail) ఖాతాలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను రాబట్టేందుకు సిట్ అధికారులు తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ ఖాతాలలో ఫోన్ ట్యాపింగ్‌కు సంబంధించిన ముఖ్యమైన సమాచారం, కమ్యూనికేషన్స్ లేదా ఆదేశాలు నిక్షిప్తమై ఉండవచ్చని సిట్ అనుమానిస్తోంది.

ప్రభాకర్‌రావు నుంచి పూర్తి వివరాలు రాబట్టేందుకు సిట్ అధికారులు విచారణను కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ కేసులో మరింత లోతుగా దర్యాప్తు చేసి, ఉన్నతాధికారుల ప్రమేయంపై స్పష్టత తీసుకురావాలని సిట్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

