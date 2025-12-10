Jagtial: జగిత్యాల జిల్లా రాయపట్నంలో చిరుత కలకలం
Jagtial: జగిత్యాల జిల్లా రాయపట్నంలో చిరుత కలకలం రేపింది. రోడ్డుపై వెళ్తున్న ఓ వ్యక్తికి చిరుత కనిపించిందని అటవీ అధికారులకు సమాచారం అందించాడు. దీంతో ఫారెస్ట్ అధికారులు చిరుత పాద ముద్రల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. కానీ ఆ ప్రదేశంలో చిరుతకు సంబంధించిన ఎలాంటి ఆనవాళ్లు కనిపించలేదని, ఫారెస్ట్ అధికారులు వెల్లడించారు. అయితే గతంలో హైనా ఆ ప్రదేశంలో కనిపించిందని స్థానికులు చెప్పగా.. అది హైననా లేక చిరుతనా అనేది అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు.
