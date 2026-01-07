  • Menu
Home  > తెలంగాణ

GST Evasion Case: రూ. 28 కోట్ల జీఎస్టీ ఎగవేత.. ఆరెంజ్‌ ట్రావెల్స్‌ ఎండీ సునీల్‌ కుమార్‌ అరెస్ట్‌..

GST Evasion Case: రూ. 28 కోట్ల జీఎస్టీ ఎగవేత.. ఆరెంజ్‌ ట్రావెల్స్‌ ఎండీ సునీల్‌ కుమార్‌ అరెస్ట్‌..
x

GST Evasion Case: రూ. 28 కోట్ల జీఎస్టీ ఎగవేత.. ఆరెంజ్‌ ట్రావెల్స్‌ ఎండీ సునీల్‌ కుమార్‌ అరెస్ట్‌..

Highlights

GST Evasion Case: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా జీఎస్టీ (GST) ఎగవేతదారులపై రాష్ట్ర వాణిజ్య పన్నుల శాఖ అధికారులు కొరడా ఝుళిపిస్తున్నారు.

GST Evasion Case: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా జీఎస్టీ (GST) ఎగవేతదారులపై రాష్ట్ర వాణిజ్య పన్నుల శాఖ అధికారులు కొరడా ఝుళిపిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రముఖ ప్రైవేట్ రవాణా సంస్థ 'ఆరెంజ్ ట్రావెలర్స్' మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ (MD) సునీల్ కుమార్‌ను అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు.

₹28 కోట్ల ఎగవేత గుర్తింపు

గత కొంతకాలంగా ఆరెంజ్ ట్రావెలర్స్ ఆర్థిక లావాదేవీలపై నిఘా ఉంచిన టీజీఎస్టీ (TGST) అధికారులు, సంస్థ రికార్డులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. ఈ తనిఖీల్లో సుమారు 28 కోట్ల రూపాయల మేర జీఎస్టీ ఎగవేసినట్లు పక్కా ఆధారాలు లభించాయి. పన్ను చెల్లించకుండా ప్రభుత్వ ఖజానాకు గండి కొట్టారనే ఆరోపణలతో అధికారులు సునీల్ కుమార్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ

అరెస్ట్ అయిన సునీల్ కుమార్ కేవలం వ్యాపారవేత్త మాత్రమే కాకుండా రాజకీయాల్లోనూ చురుగ్గా ఉన్నారు. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆయన బాల్కొండ నియోజకవర్గం నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున పోటీ చేశారు. ఒక ప్రముఖ రాజకీయ నాయకుడు మరియు పెద్ద ట్రావెల్స్ సంస్థ అధినేత కావడంతో ఈ అరెస్ట్ ఇప్పుడు తెలంగాణ రాజకీయ మరియు వ్యాపార వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.

కోర్టులో హాజరు

అరెస్ట్ అనంతరం అధికారులు సునీల్ కుమార్‌కు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి, నాంపల్లిలోని ఆర్థిక నేరాల కోర్టులో హాజరుపరిచారు. జీఎస్టీ ఎగవేతకు సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు సేకరించేందుకు అధికారులు విచారణను వేగవంతం చేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మరికొన్ని ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ మరియు వ్యాపార సంస్థలపై కూడా తనిఖీలు కొనసాగే అవకాశం ఉందని సమాచారం.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick