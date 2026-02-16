కార్పొరేషన్లలో కాంగ్రెస్ హవా: నిజామాబాద్, మహబూబ్నగర్ పీఠాలు కైవసం.. ఎంఐఎంతో దోస్తీ!
Congress: తెలంగాణ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల ఎన్నికల ఫలితాల్లో అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ తన జోరును ప్రదర్శించింది. రాష్ట్రంలోని రెండు కీలక కార్పొరేషన్లు అయిన నిజామాబాద్, మహబూబ్నగర్లను కాంగ్రెస్ దక్కించుకుంది. నూతనంగా ఎన్నికైన కార్పొరేటర్ల ప్రమాణ స్వీకారం అనంతరం నిర్వహించిన ఎన్నిక ప్రక్రియలో మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్లు కొలువుదీరారు.
నిజామాబాద్లో 'హస్తం-పతంగి' పొత్తు:
నిజామాబాద్ కార్పొరేషన్లో మేయర్ పీఠం కోసం జరిగిన పోరులో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంఐఎం (MIM) మద్దతుతో విజయం సాధించింది. ఇక్కడ మేయర్ పదవి జనరల్ మహిళకు రిజర్వు కాగా, కాంగ్రెస్ నుంచి ఉమారాణి, లలిత రేసులో నిలిచారు. చివరకు పార్టీ అధిష్ఠానం నీటూ ఉమారాణిని మేయర్ అభ్యర్థిగా ఖరారు చేసింది.
బలాబలాలు: 60 డివిజన్లున్న నిజామాబాద్లో కాంగ్రెస్ 17 స్థానాలు గెలుచుకోగా, ఎంఐఎం (14), ఇద్దరు ఎక్స్అఫీషియో సభ్యులు, మరియు ఒక బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మద్దతుతో కాంగ్రెస్ బలం 34కి చేరింది.
డిప్యూటీ మేయర్: ఎంఐఎంకు చెందిన 54వ డివిజన్ కార్పొరేటర్ సల్మా తహసీన్ డిప్యూటీ మేయర్గా ఎన్నికయ్యారు. కాగా, 28 స్థానాల్లో గెలిచిన బీజేపీ.. కాంగ్రెస్-ఎంఐఎం కూటమి కారణంగా మేయర్ పీఠానికి దూరమైంది.
మహబూబ్నగర్లో కాంగ్రెస్ విజయం:
మహబూబ్నగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మేయర్ పీఠాన్ని కూడా కాంగ్రెస్ కైవసం చేసుకుంది. ఇక్కడ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి గుమల్ మమత మేయర్గా ఎన్నికయ్యారు. సొంత బలంతో పాటు స్వతంత్రుల మద్దతుతో కాంగ్రెస్ ఈ పీఠాన్ని సునాయాసంగా దక్కించుకుంది.
రెండు చోట్లా మహిళా నేతలే మేయర్ పీఠాలను అలంకరించడం గమనార్హం. ఈ విజయాలతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ శ్రేణులు సంబరాల్లో మునిగిపోయాయి.