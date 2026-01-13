జనగామ జిల్లాలో ఎన్ఐఏ సోదాలు: గాదె ఇన్నయ్య అనాథాశ్రమంలో తనిఖీలు
జనగామ జిల్లాలో జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (NIA) సోదాలు కలకలం రేపాయి. జాఫర్గఢ్ మండలం టీబీ తండాలో ఈ తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
అనాథాశ్రమంలో ఎన్ఐఏ సోదాలు
సామాజిక కార్యకర్త గాదె ఇన్నయ్య నిర్వహిస్తున్న అనాథాశ్రమాన్ని ఎన్ఐఏ అధికారులు లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. మంగళవారం ఉదయం నుంచే ఆశ్రమంలోని రికార్డులు, ఇతర పత్రాలను అధికారులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు.
మావోయిస్టు ఉద్యమానికి అనుకూలంగా వ్యాఖ్యలు చేశారన్న అభియోగంపై ఇన్నయ్యపై గతంలోనే నిఘా ఉంది. ఇదే వ్యవహారంలో ఎన్ఐఏ అధికారులు గత నెలలో ఇన్నయ్యను అరెస్ట్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఆయన రిమాండ్పై చంచల్గూడ జైలులో ఉన్నారు.
జైలులో ఉన్న ఇన్నయ్య కార్యకలాపాలకు సంబంధించి మరిన్ని కీలక ఆధారాల కోసం ఈ అనాథాశ్రమంలో తనిఖీలు చేపట్టినట్లు సమాచారం. ఈ సోదాల నేపథ్యంలో టీబీ తండాలో పోలీసు బందోబస్తు పెంచారు.