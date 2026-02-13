  • Menu
Nereducherla Municipal Results 2026: నేరేడుచర్లలో జనసేన బోణీ: ‘హస్తం’ హవాలోనూ ఖాతా తెరిచిన ‘గాజు గ్లాసు’..!

Highlights

Nereducherla Municipal Results 2026: సూర్యాపేట జిల్లా రాజకీయాల్లో ఆసక్తికర పరిణామం చోటుచేసుకుంది.

Nereducherla Municipal Results 2026: సూర్యాపేట జిల్లా రాజకీయాల్లో ఆసక్తికర పరిణామం చోటుచేసుకుంది. నేరేడుచర్ల మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో జనసేన పార్టీ (JanaSena) తన ఉనికిని చాటుకుంది. కాంగ్రెస్, బీఆర్‌ఎస్‌ వంటి ప్రధాన పార్టీల మధ్య జరిగిన హోరాహోరీ పోరులో జనసేన అభ్యర్థి విజయం సాధించి, మున్సిపాలిటీలో ‘గాజు గ్లాసు’ గుర్తును మెరిపించారు.

ఫలితాల స్పష్టమైన చిత్రం:

నేరేడుచర్లలోని మొత్తం 15 వార్డులకు జరిగిన ఎన్నికల ఫలితాలు ఇలా ఉన్నాయి:

కాంగ్రెస్: 09 వార్డులు (స్పష్టమైన మెజారిటీ)

బీఆర్‌ఎస్‌: 05 వార్డులు

జనసేన: 01 వార్డు

నేరేడుచర్లలో మున్సిపల్ పీఠాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ కైవసం చేసుకున్నప్పటికీ, జనసేన ఒక వార్డును గెలుచుకోవడం జిల్లా రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. సూర్యాపేట జిల్లాలో జనసేన తన ఖాతాను తెరవడం ద్వారా భవిష్యత్తులో ఇతర నియోజకవర్గాల్లోనూ పుంజుకునే అవకాశం ఉందని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఈ విజయంతో నేరేడుచర్లలో జనసేన శ్రేణులు పండగ చేసుకుంటున్నాయి. తమ గెలుపు మార్పుకు నాంది అని జనసేన నేతలు ఈ సందర్భంగా వ్యాఖ్యానించారు.

