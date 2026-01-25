Nampally Fire Accident: నాంపల్లి అగ్నిప్రమాదం.. మృతుల కుటుంబాలకు రూ. 5 లక్షల పరిహారం.. బాధ్యులపై కఠిన చర్యలకు ఆదేశం!
Nampally Fire Accident: నాంపల్లి అగ్నిప్రమాద మృతుల కుటుంబాలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారీ సాయం ప్రకటించింది. ఒక్కో కుటుంబానికి రూ. 5 లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా ఇస్తామని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి వెల్లడించారు.
Nampally Fire Accident: నాంపల్లిలోని ఫర్నిచర్ మాల్లో జరిగిన ఘోర అగ్నిప్రమాద బాధితులను తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆదుకుంది. ఈ ఘటనలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి కుటుంబాలకు ఒక్కొక్కరికి రూ. 5 లక్షల చొప్పున ఎక్స్గ్రేషియా (నష్టపరిహారం) అందిస్తామని రాష్ట్ర రెవెన్యూ, సమాచార శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి ప్రకటించారు.
తక్షణమే సాయం అందాలి..
నాంపల్లి స్టేషన్ రోడ్డులోని 'బచ్చా క్యాజిల్ ఫర్నిచర్ మాల్'లో జరిగిన ఈ ప్రమాదంలో ఐదుగురు మరణించడంపై మంత్రి తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. ప్రకటించిన నష్టపరిహారాన్ని తక్షణమే మృతుల కుటుంబాలకు చేరేలా చూడాలని హైదరాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ హరిచందనను మంత్రి ఆదేశించారు. బాధితులకు ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు.
యజమాని నిర్లక్ష్యమే కారణం..
ప్రాథమిక విచారణలో షాపు యజమాని నిర్లక్ష్యం వల్లే ఈ పెను ప్రమాదం జరిగినట్లు తేలిందని మంత్రి వెల్లడించారు.
నిందితుల అరెస్ట్: ఘటనకు బాధ్యుడైన వ్యక్తిని ఇప్పటికే పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
కఠిన చర్యలు: నిబంధనలను అతిక్రమించిన వారిపై చట్టపరంగా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
భద్రతా తనిఖీలు: భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా నగరం అంతటా అగ్నిమాపక భద్రతా నిబంధనలను (Fire Safety Norms) పక్కాగా అమలు చేయాలని స్పష్టం చేశారు.
నిన్న జరిగిన ఈ భారీ ప్రమాదంతో నాంపల్లి ప్రాంతం ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది. ఫర్నిచర్ మాల్లో ఒక్కసారిగా చెలరేగిన మంటలు ఐదుగురి ప్రాణాలను బలితీసుకోవడం నగరవాసులను కలిచివేసింది.