Nalgonda Municipal Election Results 2026: నల్గొండలో ‘హస్తం’ నయా రికార్డు: 6 మున్సిపాలిటీల్లోనూ కాంగ్రెస్ క్లీన్ స్వీప్.. ప్రతిపక్షాలు క్లీన్ అవుట్!
Nalgonda Municipal Election Results 2026: తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల్లో నల్గొండ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీకి కంచుకోట అని మరోసారి నిరూపితమైంది.
Nalgonda Municipal Election Results 2026: తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల్లో నల్గొండ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీకి కంచుకోట అని మరోసారి నిరూపితమైంది. జిల్లాలోని 6 మున్సిపాలిటీలకు జరిగిన ఎన్నికల్లో అన్నింటినీ కాంగ్రెస్ కైవసం చేసుకుని రికార్డు సృష్టించింది. చండూరు నుంచి మిర్యాలగూడ వరకు అన్ని పీఠాలపై హస్తం జెండా రెపరెపలాడింది.
మున్సిపాలిటీ
మొత్తం వార్డులు
కాంగ్రెస్ విజయం
మిర్యాలగూడ
|48
|31
దేవరకొండ
|20
|10
చిట్యాల
|12
|09
హాలియా
|12
|11
నందికొండ
|12
|11
చండూరు
|10
|06
జిల్లాలో ప్రధాన ప్రతిపక్షం బీఆర్ఎస్ కనీస పోటీ కూడా ఇవ్వలేకపోయింది. ముఖ్యంగా హాలియా, నందికొండ వంటి చోట్ల కాంగ్రెస్ కేవలం ఒక్కో స్థానాన్ని మాత్రమే ప్రత్యర్థులకు వదిలిపెట్టి మిగిలినవన్నీ గెలుచుకోవడం విశేషం. మిర్యాలగూడలో 31 వార్డులను గెలుచుకుని తన బలాన్ని నిరూపించుకుంది. ఈ విజయంతో జిల్లావ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ శ్రేణులు భారీ ఎత్తున విజయోత్సవ ర్యాలీలు నిర్వహిస్తూ, రంగులు చల్లుకుంటూ పండగ చేసుకుంటున్నారు.