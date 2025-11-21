Mulugu: ములుగు జిల్లా వ్యాపారులకు ట్రేడ్ లైసెన్స్ తప్పనిసరి
Mulugu: ములుగు వ్యాపారులకు ట్రేడ్ లైసెన్స్తప్పనిసరి చేస్తూ మున్సిపల్ అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
Mulugu: ములుగు వ్యాపారులకు ట్రేడ్ లైసెన్స్తప్పనిసరి చేస్తూ మున్సిపల్ అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. గ్రామపంచాయతీగా ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి లైసెన్స్ తీసుకోకున్నా చూసీచూడనట్లు వ్యవహరించిన అప్పటి అధికారులు మున్సిపాలిటీ ఏర్పాటు అయ్యాక నిబంధనలు పాటించాలని సూచిస్తున్నారు. ప్రతి షాపుకి ట్రేడ్ లైసెన్స్ ఉండేలా ఇప్పటికే షాపుల వివరాలను సేకరించిన సిబ్బంది లైసెన్స్ రేట్లను హైక్ చేస్తూ నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు. 2025-26 నుంచే ఈ రేట్లు అమలులోకి వస్తాయని కలెక్టర్ నోటిఫికేషన్లో స్పష్టం చేశారు.
ములుగులో వ్యాపారం చేస్తున్న ప్రతీ ఒక్కరూ లైసెన్స్ కలిగి ఉండాలన్నారు ములుగు మున్సిపల్ కమిషనర్ సంపత్. ట్రేడ్ లైసెన్స్ లేనట్లయితే చట్టరీత్యా జరిమానాలు విధిస్తామని హెచ్చరించారు. పూర్తిస్థాయిలో వివరాలు సేకరించి ట్రేడ్ లైసెన్స్లేని వారిని గుర్తించి నోటీసులు అందజేస్తామని తెలిపారు. కొత్త నిబంధనలు త్వరలోనే అమలులోకి వస్తాయని పేర్కొన్నారు.